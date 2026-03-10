https://1prime.ru/20260310/ssha-868160456.html
США признали Афганистан государством-спонсором неправомерных задержаний
2026-03-10T02:24+0300
НЬЮ-ЙОРК, 10 мар - ПРАЙМ. США присудили Афганистану статус "государства-спонсора неправомерных задержаний", сообщил госсекретарь Марко Рубио.
По данным госдепа США, включенные в соответствующий перечень субъекты "могут быть подвергнуты суровым наказаниям, включая экономические санкции, визовые ограничения".
"Сегодня я объявляю о признании Афганистана государством-спонсором неправомерных задержаний. "Талибан" продолжает использовать террористические методы, похищая людей ради выкупа или для получения политических уступок. Эти отвратительные практики должны прекратиться", - говорится в заявлении Рубио.
Он также утверждает, что американцам небезопасно ездить в Афганистан, поскольку власти страны продолжают "несправедливо задерживать наших соотечественников и других иностранных граждан".
Рубио также призвал талибов освободить задержанных американцев.
