США признали Афганистан государством-спонсором неправомерных задержаний

2026-03-10T02:24+0300

афганистан

НЬЮ-ЙОРК, 10 мар - ПРАЙМ. США присудили Афганистану статус "государства-спонсора неправомерных задержаний", сообщил госсекретарь Марко Рубио. По данным госдепа США, включенные в соответствующий перечень субъекты "могут быть подвергнуты суровым наказаниям, включая экономические санкции, визовые ограничения". "Сегодня я объявляю о признании Афганистана государством-спонсором неправомерных задержаний. "Талибан" продолжает использовать террористические методы, похищая людей ради выкупа или для получения политических уступок. Эти отвратительные практики должны прекратиться", - говорится в заявлении Рубио. Он также утверждает, что американцам небезопасно ездить в Афганистан, поскольку власти страны продолжают "несправедливо задерживать наших соотечественников и других иностранных граждан". Рубио также призвал талибов освободить задержанных американцев.

2026

