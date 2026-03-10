Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средняя ставка по вкладам в 50 крупнейших банках опустилась ниже 14% - 10.03.2026
Средняя ставка по вкладам в 50 крупнейших банках опустилась ниже 14%
Средняя ставка по вкладам в 50 крупнейших банках опустилась ниже 14% - 10.03.2026, ПРАЙМ
Средняя ставка по вкладам в 50 крупнейших банках опустилась ниже 14%
Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 50 крупнейших российских банках опустилась ниже 14% - последний раз такое было более двух лет назад, выяснило РИА... | 10.03.2026, ПРАЙМ
финансы
банки
экономика
рф
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 50 крупнейших российских банках опустилась ниже 14% - последний раз такое было более двух лет назад, выяснило РИА Новости по данным индекса "Финуслуг". Так, на 6 марта средняя доходность трехмесячных вкладов составила 13,99% - ниже 14% она опустилась впервые с середины декабря 2023 года. В то же время ставки по депозитам на срок до шести месяцев у 50 крупнейших российских банков сократились до 13,75%, а на год - до 12,67%. Оба значения сейчас находятся на наименьшем уровне с середины декабря 2023 года. ЦБ РФ в феврале снизил ключевую ставку шестой раз подряд - до 15,5% годовых.
финансы, банки, рф
Финансы, Банки, Экономика, РФ
02:27 10.03.2026
 
Средняя ставка по вкладам в 50 крупнейших банках опустилась ниже 14%

"Финуслуги": средняя ставка по вкладам в 50 крупнейших банках опустилась ниже 14%

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 50 крупнейших российских банках опустилась ниже 14% - последний раз такое было более двух лет назад, выяснило РИА Новости по данным индекса "Финуслуг".
Так, на 6 марта средняя доходность трехмесячных вкладов составила 13,99% - ниже 14% она опустилась впервые с середины декабря 2023 года.
В то же время ставки по депозитам на срок до шести месяцев у 50 крупнейших российских банков сократились до 13,75%, а на год - до 12,67%. Оба значения сейчас находятся на наименьшем уровне с середины декабря 2023 года.
ЦБ РФ в феврале снизил ключевую ставку шестой раз подряд - до 15,5% годовых.
 
Заголовок открываемого материала