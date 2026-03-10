https://1prime.ru/20260310/sud-868169537.html
Верховный суд подтвердил законность передачи "Домодедово" государству
Верховный суд подтвердил законность передачи "Домодедово" государству
2026-03-10T12:20+0300
МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России отклонила кассационную жалобу бывшего бенефициара аэропорта "Домодедово" Дмитрия Каменщика на судебные акты арбитражных судов трех инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ передали аэропорт в собственность государства, передает корреспондент РИА Новости из суда. "Решение арбитражного суда Московской области... постановление Десятого арбитражного апелляционного суда... постановление арбитражного суда Московского округа... оставить без изменения, кассационную жалобу... без удовлетворения", - огласил резолютивную часть определения коллегии председательствующий судья Владимир Попов. Рассмотрение жалобы Каменщика, как и разбирательство в нижестоящих инстанциях, проходило в закрытом режиме. Журналисты были допущены только на оглашение резолютивной части судебного акта.
