Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Верховный суд подтвердил законность передачи "Домодедово" государству - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260310/sud-868169537.html
Верховный суд подтвердил законность передачи "Домодедово" государству
Верховный суд подтвердил законность передачи "Домодедово" государству - 10.03.2026, ПРАЙМ
Верховный суд подтвердил законность передачи "Домодедово" государству
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России отклонила кассационную жалобу бывшего бенефициара аэропорта "Домодедово" Дмитрия Каменщика на... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T12:20+0300
2026-03-10T12:20+0300
россия
общество
московская область
рф
верховный суд
аэропорт домодедово
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866712299_0:0:3136:1765_1920x0_80_0_0_7c0ed5e2ae4727b686b35384f8d83d64.jpg
МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России отклонила кассационную жалобу бывшего бенефициара аэропорта "Домодедово" Дмитрия Каменщика на судебные акты арбитражных судов трех инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ передали аэропорт в собственность государства, передает корреспондент РИА Новости из суда. "Решение арбитражного суда Московской области... постановление Десятого арбитражного апелляционного суда... постановление арбитражного суда Московского округа... оставить без изменения, кассационную жалобу... без удовлетворения", - огласил резолютивную часть определения коллегии председательствующий судья Владимир Попов. Рассмотрение жалобы Каменщика, как и разбирательство в нижестоящих инстанциях, проходило в закрытом режиме. Журналисты были допущены только на оглашение резолютивной части судебного акта.
https://1prime.ru/20260310/vs-868159604.html
московская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866712299_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_d370281dc860061960d9666ebd23f65b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , московская область, рф, верховный суд, аэропорт домодедово
РОССИЯ, Общество , Московская область, РФ, Верховный суд, аэропорт Домодедово
12:20 10.03.2026
 
Верховный суд подтвердил законность передачи "Домодедово" государству

РИА Новости: ВС РФ отклонил жалобу Каменщика о передаче "Домодедово" государству

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкТерминал аэропорта Домодедово
Терминал аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Терминал аэропорта Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России отклонила кассационную жалобу бывшего бенефициара аэропорта "Домодедово" Дмитрия Каменщика на судебные акты арбитражных судов трех инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ передали аэропорт в собственность государства, передает корреспондент РИА Новости из суда.
"Решение арбитражного суда Московской области... постановление Десятого арбитражного апелляционного суда... постановление арбитражного суда Московского округа... оставить без изменения, кассационную жалобу... без удовлетворения", - огласил резолютивную часть определения коллегии председательствующий судья Владимир Попов.
Рассмотрение жалобы Каменщика, как и разбирательство в нижестоящих инстанциях, проходило в закрытом режиме. Журналисты были допущены только на оглашение резолютивной части судебного акта.
ВС рассмотрит кассационную жалобу экс-бенефициара "Домодедово"
00:30
 
РОССИЯОбществоМосковская областьРФВерховный судаэропорт Домодедово
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала