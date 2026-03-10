https://1prime.ru/20260310/sud-868170020.html
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 11,4 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 11,4 миллиона рублей
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC еще на 11,4 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Компанию привлекли к административной ответственности за три эпизода нарушения части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). "Признать Google LLC виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей", - огласила решение судья по каждому из трех эпизодов.
