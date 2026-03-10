https://1prime.ru/20260310/sud-868184570.html
Суд отклонил иск иностранных фармкомпаний к России из-за рисдиплама
Суд отклонил иск иностранных фармкомпаний к России из-за рисдиплама - 10.03.2026, ПРАЙМ
Суд отклонил иск иностранных фармкомпаний к России из-за рисдиплама
Арбитражный суд Москвы отклонил иск иностранных фармкомпаний – швейцарской F.Hoffmann-La Roche и американской PTC Therapeutics, - которые просили запретить... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T21:55+0300
2026-03-10T21:55+0300
2026-03-10T21:55+0300
происшествия
бизнес
россия
здоровье
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860722703_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_dd77b52a4dd7f1dd4cc70d2a92d77c92.jpg
МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск иностранных фармкомпаний – швейцарской F.Hoffmann-La Roche и американской PTC Therapeutics, - которые просили запретить вводить в гражданский оборот в России дженерик "Рисдиплам" для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), следует из материалов, изученных РИА Новости. Истцы являются разработчиками лекарственного средства рисдиплам для лечения СМА, которое поставляется в Россию под торговым названием "Эврисди". Их патент на изобретение данного соединения действует до 2035 года. Между тем, истцам стало известно, что в России получил государственную регистрацию воспроизведенный препарат "Рисдиплам", имеющий такой же количественный и качественный состав действующих веществ и ту же лекарственную форму, что и оригинальный препарат "Эврисди". В госреестре держателем регистрационного удостоверения "Рисдиплама" указано московское ООО "Промомед-Рус", а его производителем – мордовское АО "Биохимик". В иске иностранные фармкомпании потребовали запретить российским вводить дженерик в оборот, так как разрешения на использование своего патента они не давали. Суд, отказывая в иске, согласился с доводами ответчиков, что нарушение прав истцов на данный момент не доказано. "Истцы не доказали, что ответчики, регистрируя свой препарат и цену на него за 10 лет до истечения патента, имели целью именно неправомерное использование спорного изобретения", - говорится в решении. В нем отмечается, что ответчики могли вести формальную подготовку к производству и реализации препарата на случай возникновения оснований для прекращения охраны патента. Например, по решению правительства в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, или в случае получения принудительной лицензии, аннулирования спорного патента либо досрочного прекращения его действия. Федеральная антимонопольная служба России в июле 2025 года согласовала цену на "Рисдиплам", которая почти в 2 раза ниже зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Эврисди".
https://1prime.ru/20260310/sud-868170020.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860722703_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_e556a5bbfdbf75925a3321e468871bf6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, здоровье
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Здоровье
Суд отклонил иск иностранных фармкомпаний к России из-за рисдиплама
Арбитраж Москвы отказался запретить в России дженерик "Рисдиплам" для лечения СМА
МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск иностранных фармкомпаний – швейцарской F.Hoffmann-La Roche и американской PTC Therapeutics, - которые просили запретить вводить в гражданский оборот в России дженерик "Рисдиплам" для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), следует из материалов, изученных РИА Новости.
Истцы являются разработчиками лекарственного средства рисдиплам для лечения СМА, которое поставляется в Россию под торговым названием "Эврисди". Их патент на изобретение данного соединения действует до 2035 года.
Между тем, истцам стало известно, что в России получил государственную регистрацию воспроизведенный препарат "Рисдиплам", имеющий такой же количественный и качественный состав действующих веществ и ту же лекарственную форму, что и оригинальный препарат "Эврисди".
В госреестре держателем регистрационного удостоверения "Рисдиплама" указано московское ООО "Промомед-Рус", а его производителем – мордовское АО "Биохимик". В иске иностранные фармкомпании потребовали запретить российским вводить дженерик в оборот, так как разрешения на использование своего патента они не давали.
Суд, отказывая в иске, согласился с доводами ответчиков, что нарушение прав истцов на данный момент не доказано. "Истцы не доказали, что ответчики, регистрируя свой препарат и цену на него за 10 лет до истечения патента, имели целью именно неправомерное использование спорного изобретения", - говорится в решении.
В нем отмечается, что ответчики могли вести формальную подготовку к производству и реализации препарата на случай возникновения оснований для прекращения охраны патента. Например, по решению правительства в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, или в случае получения принудительной лицензии, аннулирования спорного патента либо досрочного прекращения его действия.
Федеральная антимонопольная служба России в июле 2025 года согласовала цену на "Рисдиплам", которая почти в 2 раза ниже зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Эврисди".
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 11,4 миллиона рублей