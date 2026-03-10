https://1prime.ru/20260310/sud-868184570.html

Суд отклонил иск иностранных фармкомпаний к России из-за рисдиплама

Суд отклонил иск иностранных фармкомпаний к России из-за рисдиплама - 10.03.2026, ПРАЙМ

Суд отклонил иск иностранных фармкомпаний к России из-за рисдиплама

Арбитражный суд Москвы отклонил иск иностранных фармкомпаний – швейцарской F.Hoffmann-La Roche и американской PTC Therapeutics, - которые просили запретить... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T21:55+0300

2026-03-10T21:55+0300

2026-03-10T21:55+0300

происшествия

бизнес

россия

здоровье

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860722703_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_dd77b52a4dd7f1dd4cc70d2a92d77c92.jpg

МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск иностранных фармкомпаний – швейцарской F.Hoffmann-La Roche и американской PTC Therapeutics, - которые просили запретить вводить в гражданский оборот в России дженерик "Рисдиплам" для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), следует из материалов, изученных РИА Новости. Истцы являются разработчиками лекарственного средства рисдиплам для лечения СМА, которое поставляется в Россию под торговым названием "Эврисди". Их патент на изобретение данного соединения действует до 2035 года. Между тем, истцам стало известно, что в России получил государственную регистрацию воспроизведенный препарат "Рисдиплам", имеющий такой же количественный и качественный состав действующих веществ и ту же лекарственную форму, что и оригинальный препарат "Эврисди". В госреестре держателем регистрационного удостоверения "Рисдиплама" указано московское ООО "Промомед-Рус", а его производителем – мордовское АО "Биохимик". В иске иностранные фармкомпании потребовали запретить российским вводить дженерик в оборот, так как разрешения на использование своего патента они не давали. Суд, отказывая в иске, согласился с доводами ответчиков, что нарушение прав истцов на данный момент не доказано. "Истцы не доказали, что ответчики, регистрируя свой препарат и цену на него за 10 лет до истечения патента, имели целью именно неправомерное использование спорного изобретения", - говорится в решении. В нем отмечается, что ответчики могли вести формальную подготовку к производству и реализации препарата на случай возникновения оснований для прекращения охраны патента. Например, по решению правительства в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, или в случае получения принудительной лицензии, аннулирования спорного патента либо досрочного прекращения его действия. Федеральная антимонопольная служба России в июле 2025 года согласовала цену на "Рисдиплам", которая почти в 2 раза ниже зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Эврисди".

https://1prime.ru/20260310/sud-868170020.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, здоровье