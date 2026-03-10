https://1prime.ru/20260310/svo-868187452.html

"Слишком много смертей". На Украине признали тяжелую правду об СВО

общество

мировая экономика

украина

донбасс

харьков

владимир мединский

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg

МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Мэр Днепропетровска Борис Филатов выразил желание скорейшего завершения конфликта, однако уклонился от ответа на вопрос о поддержке вывода ВСУ из Донбасса, о чем сообщает украинское издание "Страна.ua"."Я не буду отвечать. У меня есть собственное мнение. Я не высшее военно-политическое руководство, у меня нет всей полноты информации, как проходят переговоры. Что бы я ни сказал, это не будет воспринято частью общества. Могу сказать только, что хочу, чтобы конфликт быстрее закончился. Слишком много смертей. Люди очень устали. И я сам тоже", — сказал он.Филатов также отметил, что мэр Харькова Игорь Терехов может открыто критиковать работу ТЦК и власти в целом, в отличие от других мэров, против которых за подобные высказывания могут возбудить уголовные дела."Сейчас мэр Харькова может критиковать министра энергетики, Укрэнерго и даже ТЦК. Даже не хочу представлять, что было бы, если бы я стал критиковать Укрэнерго, Дениса Анатольевича Шмыгаля и ТЦК. Что было бы? Новое уголовное дело", — заключил Филатов. Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые встречи рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Они обсудили нерешенные моменты мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По результатам второго раунда Россия и Украина провели обмен военнопленными по схеме "157 на 157".Как заявили в Кремле, США признали, что без урегулирования территориального вопроса по формуле, согласованной на встрече на Аляске, надежды на долговременное разрешение конфликта нет. Вывод ВСУ из Донбасса — важное условие Москвы.В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что обсуждения были сложными, но конструктивными. Он подчеркнул, что следующая встреча по украинскому вопросу состоится в ближайшее время.Источник РИА Новости сообщил, что представители стран не подписали никаких документов. Пока нет конкретной информации о месте и времени новых встреч, но диалог будет продолжаться.

