"Слишком много смертей". На Украине признали тяжелую правду об СВО
"Слишком много смертей". На Украине признали тяжелую правду об СВО
общество
мировая экономика
украина
донбасс
харьков
владимир мединский
всу
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Мэр Днепропетровска Борис Филатов выразил желание скорейшего завершения конфликта, однако уклонился от ответа на вопрос о поддержке вывода ВСУ из Донбасса, о чем сообщает украинское издание "Страна.ua"."Я не буду отвечать. У меня есть собственное мнение. Я не высшее военно-политическое руководство, у меня нет всей полноты информации, как проходят переговоры. Что бы я ни сказал, это не будет воспринято частью общества. Могу сказать только, что хочу, чтобы конфликт быстрее закончился. Слишком много смертей. Люди очень устали. И я сам тоже", — сказал он.Филатов также отметил, что мэр Харькова Игорь Терехов может открыто критиковать работу ТЦК и власти в целом, в отличие от других мэров, против которых за подобные высказывания могут возбудить уголовные дела."Сейчас мэр Харькова может критиковать министра энергетики, Укрэнерго и даже ТЦК. Даже не хочу представлять, что было бы, если бы я стал критиковать Укрэнерго, Дениса Анатольевича Шмыгаля и ТЦК. Что было бы? Новое уголовное дело", — заключил Филатов. Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые встречи рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Они обсудили нерешенные моменты мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По результатам второго раунда Россия и Украина провели обмен военнопленными по схеме "157 на 157".Как заявили в Кремле, США признали, что без урегулирования территориального вопроса по формуле, согласованной на встрече на Аляске, надежды на долговременное разрешение конфликта нет. Вывод ВСУ из Донбасса — важное условие Москвы.В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что обсуждения были сложными, но конструктивными. Он подчеркнул, что следующая встреча по украинскому вопросу состоится в ближайшее время.Источник РИА Новости сообщил, что представители стран не подписали никаких документов. Пока нет конкретной информации о месте и времени новых встреч, но диалог будет продолжаться.
украина
донбасс
харьков
