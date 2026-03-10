https://1prime.ru/20260310/terakty-868167814.html

Бортников рассказал о предотвращении терактов в России

Бортников рассказал о предотвращении терактов в России - 10.03.2026, ПРАЙМ

Бортников рассказал о предотвращении терактов в России

10.03.2026

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. В России в 2025 году было предотвращено 308 терактов, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников. "В 2025 году совместными действиями органов безопасности и правопорядка при координирующей роли НАК предотвращено 423 преступления террористической направленности, включая 308 терактов", - сказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК.

2026

