Бортников рассказал о предотвращении терактов в России
Бортников рассказал о предотвращении терактов в России
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. В России в 2025 году было предотвращено 308 терактов, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников. "В 2025 году совместными действиями органов безопасности и правопорядка при координирующей роли НАК предотвращено 423 преступления террористической направленности, включая 308 терактов", - сказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК.
