Товарооборот Китая и России в январе-феврале вырос на 12%
2026-03-10T07:23+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
кнр
рф
ПЕКИН, 10 мар - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России по итогам января-февраля 2026 года вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 39,044 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.
По данным таможни, Китай за первые два месяца 2026 года ввез в Россию товаров на 18,294 миллиарда долларов, рост по сравнению с январем-февралем 2025 года составил 22,7%. Поставки из РФ в КНР выросли на 4,1%, составив 20,750 миллиарда долларов.
В феврале товарооборот двух стран составил 19,190 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 9,968 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 9,222 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление.
Ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил в интервью РИА Новости, что торгово-экономическое сотрудничество России и Китая характеризуется высокой устойчивостью и взаимной заинтересованностью. В свою очередь посол Китая в России Чжан Ханьхуэй отметил, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран имеет потенциал для роста.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2025 года снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, составив 228,105 миллиарда долларов.
