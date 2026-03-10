Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот Китая и России в январе-феврале вырос на 12% - 10.03.2026
Товарооборот Китая и России в январе-феврале вырос на 12%
Товарооборот Китая и России в январе-феврале вырос на 12% - 10.03.2026, ПРАЙМ
Товарооборот Китая и России в январе-феврале вырос на 12%
Добавлен бэкграунд, уточняются проценты роста ПЕКИН, 10 мар - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России по итогам января-февраля 2026 года вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 39,044 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. По данным таможни, Китай за первые два месяца 2026 года ввез в Россию товаров на 18,294 миллиарда долларов, рост по сравнению с январем-февралем 2025 года составил 22,7%. Поставки из РФ в КНР выросли на 4,1%, составив 20,750 миллиарда долларов. В феврале товарооборот двух стран составил 19,190 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 9,968 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 9,222 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление. Ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил в интервью РИА Новости, что торгово-экономическое сотрудничество России и Китая характеризуется высокой устойчивостью и взаимной заинтересованностью. В свою очередь посол Китая в России Чжан Ханьхуэй отметил, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран имеет потенциал для роста. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2025 года снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, составив 228,105 миллиарда долларов.
07:23 10.03.2026
 
Товарооборот Китая и России в январе-феврале вырос на 12%

Товарооборот Китая и России по итогам января-февраля вырос на 12%

Добавлен бэкграунд, уточняются проценты роста
ПЕКИН, 10 мар - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России по итогам января-февраля 2026 года вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 39,044 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.
По данным таможни, Китай за первые два месяца 2026 года ввез в Россию товаров на 18,294 миллиарда долларов, рост по сравнению с январем-февралем 2025 года составил 22,7%. Поставки из РФ в КНР выросли на 4,1%, составив 20,750 миллиарда долларов.
В феврале товарооборот двух стран составил 19,190 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 9,968 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 9,222 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление.
Ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил в интервью РИА Новости, что торгово-экономическое сотрудничество России и Китая характеризуется высокой устойчивостью и взаимной заинтересованностью. В свою очередь посол Китая в России Чжан Ханьхуэй отметил, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран имеет потенциал для роста.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2025 года снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, составив 228,105 миллиарда долларов.
 
