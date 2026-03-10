https://1prime.ru/20260310/tramp-868159992.html

Трамп заявил, что впечатлен операцией против Ирана

Президент США Дональд Трамп утверждает, что впечатлил российского лидера Владимира Путина операцией против Ирана. | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T01:48+0300

ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что впечатлил российского лидера Владимира Путина операцией против Ирана. "Мы говорили об этом с президентом Путиным. Он был очень впечатлен тем, что увидел, потому что никто никогда не видел ничего подобного", - сказал Трамп на республиканской конференции во Флориде. Американский лидер признал наличие у Ирана мощных вооруженных сил. "Иран - очень мощная в военном плане страна со всеми этими ракетами", - сказал американский лидер. Трамп подчеркнул, что верит в превосходство американского вооружения и армии.

