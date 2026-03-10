https://1prime.ru/20260310/tramp-868160285.html

Трамп сообщил, что разговор с Путиным касательно Украины был позитивным

Добавлены подробности (третий абзац) и бэкграунд.

Добавлены подробности (третий абзац) и бэкграунд. ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным касательно Украины прошел в позитивном ключе. "Мы (с Путиным - ред.) обсуждали Украину... Мне кажется, разговор по этому вопросу прошел в позитивном ключе", - сказал Трамп журналистам. При этом глава Белого дома отметил, что считает украинский конфликт "бесконечной борьбой", которая, по его словам, вызвана сохраняющейся между сторонами огромной враждой. Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник вечером.

