Трамп сообщил, что разговор с Путиным касательно Украины был позитивным - 10.03.2026
Трамп сообщил, что разговор с Путиным касательно Украины был позитивным
2026-03-10T02:03+0300
2026-03-10T02:03+0300
Добавлены подробности (третий абзац) и бэкграунд. ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным касательно Украины прошел в позитивном ключе. "Мы (с Путиным - ред.) обсуждали Украину... Мне кажется, разговор по этому вопросу прошел в позитивном ключе", - сказал Трамп журналистам. При этом глава Белого дома отметил, что считает украинский конфликт "бесконечной борьбой", которая, по его словам, вызвана сохраняющейся между сторонами огромной враждой. Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник вечером.
02:03 10.03.2026
 

Трамп сообщил, что разговор с Путиным касательно Украины был позитивным

Добавлены подробности (третий абзац) и бэкграунд.
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным касательно Украины прошел в позитивном ключе.
"Мы (с Путиным - ред.) обсуждали Украину... Мне кажется, разговор по этому вопросу прошел в позитивном ключе", - сказал Трамп журналистам.
При этом глава Белого дома отметил, что считает украинский конфликт "бесконечной борьбой", которая, по его словам, вызвана сохраняющейся между сторонами огромной враждой.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник вечером.
 
