Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии предостерегли Трампа от кровавой авантюры - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260310/tramp-868164833.html
В Британии предостерегли Трампа от кровавой авантюры
В Британии предостерегли Трампа от кровавой авантюры - 10.03.2026, ПРАЙМ
В Британии предостерегли Трампа от кровавой авантюры
Возможное наземное вторжение Соединенных Штатов в Иран может привести к значительной эскалации конфликта, сообщает газета The Telegraph. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T07:22+0300
2026-03-10T07:22+0300
в мире
иран
сша
вашингтон
дональд трамп
the telegraph
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fe3fb01d02ec52af2ab0def87f339f2.jpg
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Возможное наземное вторжение Соединенных Штатов в Иран может привести к значительной эскалации конфликта, сообщает газета The Telegraph."Такой шаг — "наземное присутствие", что, как обещал Трамп американским избирателям, он никогда не одобрит — выведет эту войну на новый и неопределенный уровень", — отмечается в статье. Ранее пресс-секретарь Белого лома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп все еще не исключает отправку военных в Иран, но сейчас не та часть плана Вашингтона. В среду она уже называла проведение наземной операции возможным сценарием развития событий, но отметила, что пока таких планов нет. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
иран
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967386_276:0:2877:1951_1920x0_80_0_0_3efb5f37b7d6e58b195486766f80c681.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, иран, сша, вашингтон, дональд трамп, the telegraph
В мире, ИРАН, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, The Telegraph
07:22 10.03.2026
 
В Британии предостерегли Трампа от кровавой авантюры

Telegraph: наземная операция США в Иране только усугубит конфликт

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Ben Curtis
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Возможное наземное вторжение Соединенных Штатов в Иран может привести к значительной эскалации конфликта, сообщает газета The Telegraph.
"Такой шаг — "наземное присутствие", что, как обещал Трамп американским избирателям, он никогда не одобрит — выведет эту войну на новый и неопределенный уровень", — отмечается в статье.
Ранее пресс-секретарь Белого лома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп все еще не исключает отправку военных в Иран, но сейчас не та часть плана Вашингтона. В среду она уже называла проведение наземной операции возможным сценарием развития событий, но отметила, что пока таких планов нет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
В миреИРАНСШАВАШИНГТОНДональд ТрампThe Telegraph
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала