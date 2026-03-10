https://1prime.ru/20260310/tramp-868164833.html
В Британии предостерегли Трампа от кровавой авантюры
В Британии предостерегли Трампа от кровавой авантюры - 10.03.2026, ПРАЙМ
В Британии предостерегли Трампа от кровавой авантюры
Возможное наземное вторжение Соединенных Штатов в Иран может привести к значительной эскалации конфликта, сообщает газета The Telegraph. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T07:22+0300
2026-03-10T07:22+0300
2026-03-10T07:22+0300
в мире
иран
сша
вашингтон
дональд трамп
the telegraph
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fe3fb01d02ec52af2ab0def87f339f2.jpg
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Возможное наземное вторжение Соединенных Штатов в Иран может привести к значительной эскалации конфликта, сообщает газета The Telegraph."Такой шаг — "наземное присутствие", что, как обещал Трамп американским избирателям, он никогда не одобрит — выведет эту войну на новый и неопределенный уровень", — отмечается в статье. Ранее пресс-секретарь Белого лома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп все еще не исключает отправку военных в Иран, но сейчас не та часть плана Вашингтона. В среду она уже называла проведение наземной операции возможным сценарием развития событий, но отметила, что пока таких планов нет. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
иран
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967386_276:0:2877:1951_1920x0_80_0_0_3efb5f37b7d6e58b195486766f80c681.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, вашингтон, дональд трамп, the telegraph
В мире, ИРАН, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, The Telegraph
В Британии предостерегли Трампа от кровавой авантюры
Telegraph: наземная операция США в Иране только усугубит конфликт