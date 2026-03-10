https://1prime.ru/20260310/tramp-868164833.html

В Британии предостерегли Трампа от кровавой авантюры

Возможное наземное вторжение Соединенных Штатов в Иран может привести к значительной эскалации конфликта, сообщает газета The Telegraph. | 10.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Возможное наземное вторжение Соединенных Штатов в Иран может привести к значительной эскалации конфликта, сообщает газета The Telegraph."Такой шаг — "наземное присутствие", что, как обещал Трамп американским избирателям, он никогда не одобрит — выведет эту войну на новый и неопределенный уровень", — отмечается в статье. Ранее пресс-секретарь Белого лома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп все еще не исключает отправку военных в Иран, но сейчас не та часть плана Вашингтона. В среду она уже называла проведение наземной операции возможным сценарием развития событий, но отметила, что пока таких планов нет. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

