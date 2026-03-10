https://1prime.ru/20260310/tramp-868165128.html

В США рассказали о начавшейся у Трампа панике

В США рассказали о начавшейся у Трампа панике - 10.03.2026, ПРАЙМ

В США рассказали о начавшейся у Трампа панике

Президент США Дональд Трамп начинает осознавать, что военная операция против Ирана не идет по плану, заявил в социальной сети X отставной подполковник армии США

МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп начинает осознавать, что военная операция против Ирана не идет по плану, заявил в социальной сети X отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис. "Президент Трамп в отчаянии и панике! <…> Трамп понимает, что нет жизнеспособного варианта наземного нападения, чтобы быстро выиграть войну с Ираном", — написал он, комментируя угрозы американского лидера в адрес Ормузского пролива. Накануне Трамп пригрозил, что США нанесут в 20 раз более сильные удары, чем сейчас, если Тегеран "остановит потоки нефти через Ормузский пролив".Во вторник американский лидер заявил, что обеспечит безопасность судоходства в Ормузском проливе. По его утверждению, Штаты не позволят Ирану остановить мировые поставки нефти, пообещав в противном случае жестко ударить по исламской республике. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран не закрывал Ормузский пролив и не препятствует навигации. Пресс-службы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявила, что любая арабская или европейская страна получит право на проход через Ормузский пролив, если вышлет американских послов с территории своего государства.

