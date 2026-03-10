В Магаданской области закрыли трассу из-за метели

https://1prime.ru/20260310/trassa-868162007.html
МАГАДАН, 9 мар - ПРАЙМ. Дорожники во вторник закрыли трассу Палатка - Кулу - Нексикан в Магаданской области, это уже вторая автодорога, закрытая в регионе из-за метели, сообщает областной минтранс.
Ранее в регионе закрыли автодорогу Магадан-Балаганное-Талон. В Магадане объявили режим повышенной готовности, дорожники и коммунальщики не справляются с расчисткой города. Ученикам 1-8 классов школ города разрешили не посещать занятия.
"Движение по автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" с нулевого по 49-й километры закрыто с 11.20 (3.20 мск - ред.) 10 марта 2026 года для всех видов транспорта до 10.00 (2.00 мск - ред.) 11 марта 2026 года в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении.
