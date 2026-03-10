https://1prime.ru/20260310/trassa-868162007.html

В Магаданской области закрыли трассу из-за метели

В Магаданской области закрыли трассу из-за метели - 10.03.2026, ПРАЙМ

В Магаданской области закрыли трассу из-за метели

Дорожники во вторник закрыли трассу Палатка - Кулу - Нексикан в Магаданской области, это уже вторая автодорога, закрытая в регионе из-за метели, сообщает... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T04:25+0300

2026-03-10T04:25+0300

2026-03-10T04:25+0300

бизнес

магаданская область

магадан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868162007.jpg?1773105927

МАГАДАН, 9 мар - ПРАЙМ. Дорожники во вторник закрыли трассу Палатка - Кулу - Нексикан в Магаданской области, это уже вторая автодорога, закрытая в регионе из-за метели, сообщает областной минтранс. Ранее в регионе закрыли автодорогу Магадан-Балаганное-Талон. В Магадане объявили режим повышенной готовности, дорожники и коммунальщики не справляются с расчисткой города. Ученикам 1-8 классов школ города разрешили не посещать занятия. "Движение по автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" с нулевого по 49-й километры закрыто с 11.20 (3.20 мск - ред.) 10 марта 2026 года для всех видов транспорта до 10.00 (2.00 мск - ред.) 11 марта 2026 года в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении.

магаданская область

магадан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, магаданская область, магадан