Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Магаданской области закрыли трассу из-за метели - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260310/trassa-868162007.html
В Магаданской области закрыли трассу из-за метели
В Магаданской области закрыли трассу из-за метели - 10.03.2026, ПРАЙМ
В Магаданской области закрыли трассу из-за метели
Дорожники во вторник закрыли трассу Палатка - Кулу - Нексикан в Магаданской области, это уже вторая автодорога, закрытая в регионе из-за метели, сообщает... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T04:25+0300
2026-03-10T04:25+0300
бизнес
магаданская область
магадан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868162007.jpg?1773105927
МАГАДАН, 9 мар - ПРАЙМ. Дорожники во вторник закрыли трассу Палатка - Кулу - Нексикан в Магаданской области, это уже вторая автодорога, закрытая в регионе из-за метели, сообщает областной минтранс. Ранее в регионе закрыли автодорогу Магадан-Балаганное-Талон. В Магадане объявили режим повышенной готовности, дорожники и коммунальщики не справляются с расчисткой города. Ученикам 1-8 классов школ города разрешили не посещать занятия. "Движение по автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" с нулевого по 49-й километры закрыто с 11.20 (3.20 мск - ред.) 10 марта 2026 года для всех видов транспорта до 10.00 (2.00 мск - ред.) 11 марта 2026 года в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении.
магаданская область
магадан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, магаданская область, магадан
Бизнес, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Магадан
04:25 10.03.2026
 
В Магаданской области закрыли трассу из-за метели

В Магаданской области закрыли трассу Палатка - Кулу - Нексикан из-за метели

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МАГАДАН, 9 мар - ПРАЙМ. Дорожники во вторник закрыли трассу Палатка - Кулу - Нексикан в Магаданской области, это уже вторая автодорога, закрытая в регионе из-за метели, сообщает областной минтранс.
Ранее в регионе закрыли автодорогу Магадан-Балаганное-Талон. В Магадане объявили режим повышенной готовности, дорожники и коммунальщики не справляются с расчисткой города. Ученикам 1-8 классов школ города разрешили не посещать занятия.
"Движение по автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан" с нулевого по 49-й километры закрыто с 11.20 (3.20 мск - ред.) 10 марта 2026 года для всех видов транспорта до 10.00 (2.00 мск - ред.) 11 марта 2026 года в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении.
 
БизнесМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬМагадан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала