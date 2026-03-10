Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам не стоит рассчитывать на доступные цены на отдых в Турции - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260310/turtsija-868160932.html
Россиянам не стоит рассчитывать на доступные цены на отдых в Турции
Россиянам не стоит рассчитывать на доступные цены на отдых в Турции - 10.03.2026, ПРАЙМ
Россиянам не стоит рассчитывать на доступные цены на отдых в Турции
Российским туристам не стоит рассчитывать на доступные цены на отдых в Турции в предстоящем летнем сезоне, поскольку кризис на Ближнем Востоке осложнил... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T03:09+0300
2026-03-10T03:09+0300
туризм
бизнес
турция
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868160932.jpg?1773101390
АНКАРА, 10 мар - ПРАЙМ. Российским туристам не стоит рассчитывать на доступные цены на отдых в Турции в предстоящем летнем сезоне, поскольку кризис на Ближнем Востоке осложнил экономические и туристические планы властей страны, заявил РИА Новости агент по туризму, представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш. "Российским туристам не стоит строить иллюзии относительно доступных цен на отдых в Турции в предстоящем летнем сезоне. Кризис на Ближнем Востоке серьезно осложнил экономические и туристические планы", - сказал РИА Новости эксперт. По его словам, напряженность в регионе уже влияет на туристическую отрасль, поскольку усиливает экономическую неопределенность и повышает издержки бизнеса. Эксперт отметил, что рост цен на энергоносители, логистику и продукты питания напрямую отражается на стоимости туристических услуг. Долмуш также указал, что высокая инфляция внутри Турции продолжает оказывать давление на гостиничный и ресторанный сектор. По его оценке, отели вынуждены повышать цены для компенсации растущих расходов на персонал, энергетику и обслуживание, что делает отдых дороже для иностранных туристов. При этом эксперт подчеркнул, что спрос со стороны российских туристов остается важным для турецкого туристического рынка. По его словам, несмотря на рост цен, Турция сохраняет привлекательность благодаря развитой инфраструктуре, системе "все включено" и большому числу прямых авиарейсов. По данным представителей туристической отрасли, в 2025 году стоимость отдыха в Турции выросла примерно на 20-30% по сравнению с предыдущим годом. Рост цен связан с высокой инфляцией в стране, удорожанием энергии и продуктов, а также увеличением операционных расходов гостиниц и туроператоров.
турция
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, турция, ближний восток
Туризм, Бизнес, ТУРЦИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
03:09 10.03.2026
 
Россиянам не стоит рассчитывать на доступные цены на отдых в Турции

Эксперт Долмуш: россиянам не стоит рассчитывать на доступные цены на отдых в Турции

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АНКАРА, 10 мар - ПРАЙМ. Российским туристам не стоит рассчитывать на доступные цены на отдых в Турции в предстоящем летнем сезоне, поскольку кризис на Ближнем Востоке осложнил экономические и туристические планы властей страны, заявил РИА Новости агент по туризму, представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш.
"Российским туристам не стоит строить иллюзии относительно доступных цен на отдых в Турции в предстоящем летнем сезоне. Кризис на Ближнем Востоке серьезно осложнил экономические и туристические планы", - сказал РИА Новости эксперт.
По его словам, напряженность в регионе уже влияет на туристическую отрасль, поскольку усиливает экономическую неопределенность и повышает издержки бизнеса. Эксперт отметил, что рост цен на энергоносители, логистику и продукты питания напрямую отражается на стоимости туристических услуг.
Долмуш также указал, что высокая инфляция внутри Турции продолжает оказывать давление на гостиничный и ресторанный сектор. По его оценке, отели вынуждены повышать цены для компенсации растущих расходов на персонал, энергетику и обслуживание, что делает отдых дороже для иностранных туристов.
При этом эксперт подчеркнул, что спрос со стороны российских туристов остается важным для турецкого туристического рынка. По его словам, несмотря на рост цен, Турция сохраняет привлекательность благодаря развитой инфраструктуре, системе "все включено" и большому числу прямых авиарейсов.
По данным представителей туристической отрасли, в 2025 году стоимость отдыха в Турции выросла примерно на 20-30% по сравнению с предыдущим годом. Рост цен связан с высокой инфляцией в стране, удорожанием энергии и продуктов, а также увеличением операционных расходов гостиниц и туроператоров.
 
ТуризмБизнесТУРЦИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала