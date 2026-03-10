https://1prime.ru/20260310/turtsija-868160932.html

Россиянам не стоит рассчитывать на доступные цены на отдых в Турции

Россиянам не стоит рассчитывать на доступные цены на отдых в Турции

2026-03-10T03:09+0300

АНКАРА, 10 мар - ПРАЙМ. Российским туристам не стоит рассчитывать на доступные цены на отдых в Турции в предстоящем летнем сезоне, поскольку кризис на Ближнем Востоке осложнил экономические и туристические планы властей страны, заявил РИА Новости агент по туризму, представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш. "Российским туристам не стоит строить иллюзии относительно доступных цен на отдых в Турции в предстоящем летнем сезоне. Кризис на Ближнем Востоке серьезно осложнил экономические и туристические планы", - сказал РИА Новости эксперт. По его словам, напряженность в регионе уже влияет на туристическую отрасль, поскольку усиливает экономическую неопределенность и повышает издержки бизнеса. Эксперт отметил, что рост цен на энергоносители, логистику и продукты питания напрямую отражается на стоимости туристических услуг. Долмуш также указал, что высокая инфляция внутри Турции продолжает оказывать давление на гостиничный и ресторанный сектор. По его оценке, отели вынуждены повышать цены для компенсации растущих расходов на персонал, энергетику и обслуживание, что делает отдых дороже для иностранных туристов. При этом эксперт подчеркнул, что спрос со стороны российских туристов остается важным для турецкого туристического рынка. По его словам, несмотря на рост цен, Турция сохраняет привлекательность благодаря развитой инфраструктуре, системе "все включено" и большому числу прямых авиарейсов. По данным представителей туристической отрасли, в 2025 году стоимость отдыха в Турции выросла примерно на 20-30% по сравнению с предыдущим годом. Рост цен связан с высокой инфляцией в стране, удорожанием энергии и продуктов, а также увеличением операционных расходов гостиниц и туроператоров.

