https://1prime.ru/20260310/ugol-868167158.html

В Минэнерго оценили уровень добычи угля в 2025 году

В Минэнерго оценили уровень добычи угля в 2025 году - 10.03.2026, ПРАЙМ

В Минэнерго оценили уровень добычи угля в 2025 году

Добыча угля в РФ в 2025 году сохранилась на уровне предыдущего года и составила 440 миллионов тонн, заявил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов. | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T09:25+0300

2026-03-10T09:25+0300

2026-03-10T09:25+0300

энергетика

россия

рф

антон силуанов

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860662574_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_27118cd732195c90a5c9cda5604e2178.jpg

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Добыча угля в РФ в 2025 году сохранилась на уровне предыдущего года и составила 440 миллионов тонн, заявил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов. "Подчеркну, что добыча при этом сохранилась на уровне прошлого года и, по предварительным оценкам, составила 440 миллионов тонн", - сказал он в интервью журналу "Эксперт".При этом, по данным Росстата, добыча угля в России в 2025 году снизилась на 0,2% - до 429 миллионов тонн. Исламов добавил, что в 2025 году вырос вывоз угля в восточном и южном направлениях. На Восток - на 6,7 миллиона тонн, или 6,1%, до 118,2 миллиона тонн, на Юг - на 3,4 миллиона тонн, или 20,2%, до 20,5 миллиона тонн. Весной прошлого года кабмин утвердил решение о мерах поддержки угольной отрасли, действие которых было продлено до 1 марта 2026 года. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. Также есть адресные меры, назначением которых занимается подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым.

https://1prime.ru/20260303/ugol-867982672.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, антон силуанов, росстат