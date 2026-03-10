Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минэнерго оценили уровень добычи угля в 2025 году - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260310/ugol-868167158.html
В Минэнерго оценили уровень добычи угля в 2025 году
В Минэнерго оценили уровень добычи угля в 2025 году - 10.03.2026, ПРАЙМ
В Минэнерго оценили уровень добычи угля в 2025 году
Добыча угля в РФ в 2025 году сохранилась на уровне предыдущего года и составила 440 миллионов тонн, заявил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T09:25+0300
2026-03-10T09:25+0300
энергетика
россия
рф
антон силуанов
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860662574_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_27118cd732195c90a5c9cda5604e2178.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Добыча угля в РФ в 2025 году сохранилась на уровне предыдущего года и составила 440 миллионов тонн, заявил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов. &quot;Подчеркну, что добыча при этом сохранилась на уровне прошлого года и, по предварительным оценкам, составила 440 миллионов тонн&quot;, - сказал он в интервью журналу &quot;Эксперт&quot;.При этом, по данным Росстата, добыча угля в России в 2025 году снизилась на 0,2% - до 429 миллионов тонн. Исламов добавил, что в 2025 году вырос вывоз угля в восточном и южном направлениях. На Восток - на 6,7 миллиона тонн, или 6,1%, до 118,2 миллиона тонн, на Юг - на 3,4 миллиона тонн, или 20,2%, до 20,5 миллиона тонн. Весной прошлого года кабмин утвердил решение о мерах поддержки угольной отрасли, действие которых было продлено до 1 марта 2026 года. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. Также есть адресные меры, назначением которых занимается подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым.
https://1prime.ru/20260303/ugol-867982672.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860662574_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_d2e671187da0a3e7e205b5c94b501d0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, антон силуанов, росстат
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Росстат
09:25 10.03.2026
 
В Минэнерго оценили уровень добычи угля в 2025 году

Замглавы Минэнерго Исламов: добыча угля в РФ в 2025 г осталась на уровне предыдущего года

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны с углем на Харанорском разрезе
Железнодорожные вагоны с углем на Харанорском разрезе - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Добыча угля в РФ в 2025 году сохранилась на уровне предыдущего года и составила 440 миллионов тонн, заявил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов.

"Подчеркну, что добыча при этом сохранилась на уровне прошлого года и, по предварительным оценкам, составила 440 миллионов тонн", - сказал он в интервью журналу "Эксперт".

При этом, по данным Росстата, добыча угля в России в 2025 году снизилась на 0,2% - до 429 миллионов тонн.
Исламов добавил, что в 2025 году вырос вывоз угля в восточном и южном направлениях. На Восток - на 6,7 миллиона тонн, или 6,1%, до 118,2 миллиона тонн, на Юг - на 3,4 миллиона тонн, или 20,2%, до 20,5 миллиона тонн.
Весной прошлого года кабмин утвердил решение о мерах поддержки угольной отрасли, действие которых было продлено до 1 марта 2026 года. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. Также есть адресные меры, назначением которых занимается подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым.
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
На Петербургской бирже за два месяца вырос оборот торгов углем
3 марта, 18:47
 
ЭнергетикаРОССИЯРФАнтон СилуановРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала