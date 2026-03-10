https://1prime.ru/20260310/ukraina-868162845.html

СМИ: у Киева появились новые проблемы из-за Трампа

МОСКВА, 10 марта — ПРАЙМ. После нападения США и Израиля на Иран, организованного президентом Дональдом Трампом, Украина обеспокоена возможной конкуренцией за американские системы противовоздушной обороны, сообщает британское издание Guardian. "Сейчас есть несколько богатых стран, готовых увеличить свои расходы на противовоздушную оборону, а это означает, что Украина может получить меньше (ПВО. — Прим. ред.) на рынке, который и без того перегружен", — говорится в материале.Читателям напоминают, что конфликт в Иране отвлекает США от процесса мирного урегулирования между Украиной и Россией, хотя его влияние на противостояние Москвы и Киева остается неясным. Ранее Handelsblatt, ссылаясь на источники в военных кругах, сообщал, что операция США и Израиля в регионе привела к нехватке ракет для систем Patriot. Сообщается, что за первые дни боев страны Персидского залива израсходовали около 800 ракет ЗРК Patriot. США и Израиль также столкнулись с заметным расходом своих ракетных запасов. В прошлом вторник Владимир Зеленский предложил странам Ближнего Востока, столкнувшимся с обострением ситуации из-за операции против Ирана, свои украинские перехватчики дронов, которые не способны полностью защитить объекты в Киеве. Взамен он просил ракеты Patriot. Financial Times сообщила, что США и ещё одна страна Персидского залива начали переговоры о закупке украинских перехватчиков дронов для использования в операции "Эпическая ярость" против Ирана. 28 февраля США и Израиль начали удары по объектам на иранской территории, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и американским военным объектам в регионе Ближнего Востока. Вашингтон и Тель-Авив объяснили начало военной операции превентивными мерами и якобы имеющейся угрозой со стороны иранской ядерной программы. Однако теперь они признают, что стремятся к смене власти в Иране. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран будет вынужден отвечать на атаки, исходящие с территории любого государства.

