Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: у Киева появились новые проблемы из-за Трампа - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260310/ukraina-868162845.html
СМИ: у Киева появились новые проблемы из-за Трампа
СМИ: у Киева появились новые проблемы из-за Трампа - 10.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: у Киева появились новые проблемы из-за Трампа
После нападения США и Израиля на Иран, организованного президентом Дональдом Трампом, Украина обеспокоена возможной конкуренцией за американские системы... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T05:18+0300
2026-03-10T05:18+0300
мировая экономика
иран
сша
израиль
дональд трамп
владимир зеленский
масуд пезешкиан
handelsblatt
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 10 марта — ПРАЙМ. После нападения США и Израиля на Иран, организованного президентом Дональдом Трампом, Украина обеспокоена возможной конкуренцией за американские системы противовоздушной обороны, сообщает британское издание Guardian. "Сейчас есть несколько богатых стран, готовых увеличить свои расходы на противовоздушную оборону, а это означает, что Украина может получить меньше (ПВО. — Прим. ред.) на рынке, который и без того перегружен", — говорится в материале.Читателям напоминают, что конфликт в Иране отвлекает США от процесса мирного урегулирования между Украиной и Россией, хотя его влияние на противостояние Москвы и Киева остается неясным. Ранее Handelsblatt, ссылаясь на источники в военных кругах, сообщал, что операция США и Израиля в регионе привела к нехватке ракет для систем Patriot. Сообщается, что за первые дни боев страны Персидского залива израсходовали около 800 ракет ЗРК Patriot. США и Израиль также столкнулись с заметным расходом своих ракетных запасов. В прошлом вторник Владимир Зеленский предложил странам Ближнего Востока, столкнувшимся с обострением ситуации из-за операции против Ирана, свои украинские перехватчики дронов, которые не способны полностью защитить объекты в Киеве. Взамен он просил ракеты Patriot. Financial Times сообщила, что США и ещё одна страна Персидского залива начали переговоры о закупке украинских перехватчиков дронов для использования в операции "Эпическая ярость" против Ирана. 28 февраля США и Израиль начали удары по объектам на иранской территории, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и американским военным объектам в регионе Ближнего Востока. Вашингтон и Тель-Авив объяснили начало военной операции превентивными мерами и якобы имеющейся угрозой со стороны иранской ядерной программы. Однако теперь они признают, что стремятся к смене власти в Иране. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран будет вынужден отвечать на атаки, исходящие с территории любого государства.
https://1prime.ru/20260310/ssha-868162395.html
https://1prime.ru/20260309/ukraina-868148664.html
https://1prime.ru/20260308/ukraina-868121096.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, израиль, дональд трамп, владимир зеленский, масуд пезешкиан, handelsblatt, financial times
Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Масуд Пезешкиан, Handelsblatt, Financial Times
05:18 10.03.2026
 
СМИ: у Киева появились новые проблемы из-за Трампа

Guardian: Киев опасается конкуренции за системы ПВО из-за нападения на Иран

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 марта — ПРАЙМ. После нападения США и Израиля на Иран, организованного президентом Дональдом Трампом, Украина обеспокоена возможной конкуренцией за американские системы противовоздушной обороны, сообщает британское издание Guardian.
"Сейчас есть несколько богатых стран, готовых увеличить свои расходы на противовоздушную оборону, а это означает, что Украина может получить меньше (ПВО. — Прим. ред.) на рынке, который и без того перегружен", — говорится в материале.
Воинствующий Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
СМИ: цены на нефть резко упали после заявления Трампа
05:01
Читателям напоминают, что конфликт в Иране отвлекает США от процесса мирного урегулирования между Украиной и Россией, хотя его влияние на противостояние Москвы и Киева остается неясным.
Ранее Handelsblatt, ссылаясь на источники в военных кругах, сообщал, что операция США и Израиля в регионе привела к нехватке ракет для систем Patriot. Сообщается, что за первые дни боев страны Персидского залива израсходовали около 800 ракет ЗРК Patriot. США и Израиль также столкнулись с заметным расходом своих ракетных запасов.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
В Финляндии сделали тревожное заявление об Украине из-за войны в Иране
Вчера, 16:57
В прошлом вторник Владимир Зеленский предложил странам Ближнего Востока, столкнувшимся с обострением ситуации из-за операции против Ирана, свои украинские перехватчики дронов, которые не способны полностью защитить объекты в Киеве. Взамен он просил ракеты Patriot. Financial Times сообщила, что США и ещё одна страна Персидского залива начали переговоры о закупке украинских перехватчиков дронов для использования в операции "Эпическая ярость" против Ирана.
28 февраля США и Израиль начали удары по объектам на иранской территории, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и американским военным объектам в регионе Ближнего Востока. Вашингтон и Тель-Авив объяснили начало военной операции превентивными мерами и якобы имеющейся угрозой со стороны иранской ядерной программы. Однако теперь они признают, что стремятся к смене власти в Иране. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран будет вынужден отвечать на атаки, исходящие с территории любого государства.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"Окажется под угрозой": в Британии забили тревогу после видео с Украины
8 марта, 07:30
 
Мировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬДональд ТрампВладимир ЗеленскийМасуд ПезешкианHandelsblattFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала