https://1prime.ru/20260310/vs-868159604.html
ВС рассмотрит кассационную жалобу экс-бенефициара "Домодедово"
ВС рассмотрит кассационную жалобу экс-бенефициара "Домодедово" - 10.03.2026, ПРАЙМ
ВС рассмотрит кассационную жалобу экс-бенефициара "Домодедово"
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России рассмотрит кассационную жалобу бывшего бенефициара "Домодедово" Дмитрия Каменщика на судебные... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T00:30+0300
2026-03-10T00:30+0300
2026-03-10T00:30+0300
бизнес
россия
рф
московская область
израиль
аэропорт домодедово
верховный суд
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868159604.jpg?1773091803
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России рассмотрит кассационную жалобу бывшего бенефициара "Домодедово" Дмитрия Каменщика на судебные акты арбитражных судов трех инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ передали аэропорт в собственность государства.
Судья Верховного суда Владимир Попов, предварительно изучив жалобу и истребовав из суда первой инстанции материалы дела, нашел основания для передачи жалобы на рассмотрение коллегии. Однако, какие именно основания, - неизвестно, определение судьи не опубликовано, так как разбирательство проходит в закрытом режиме.
Арбитражный суд Московской области в июне взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". Решение затем оставили без изменения апелляционный и окружной суды.
Генпрокуратура в своем иске, поданном в январе 2025 года к Каменщику, другому экс-бенефициару Валерию Когану и 30 российским и иностранным юрлицам группы "Домодедово", попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия их недействительности в виде взыскания в доход России ООО "ДМЕ Холдинг". Суды иск полностью удовлетворили.
Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств - Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".
Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" прошел в январе этого года, победителем стала дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" ООО "Перспектива", которая предложила 66,1 миллиарда рублей.
рф
московская область
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, московская область, израиль, аэропорт домодедово, верховный суд, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Московская область, ИЗРАИЛЬ, аэропорт Домодедово, Верховный суд, аэропорт Шереметьево
ВС рассмотрит кассационную жалобу экс-бенефициара "Домодедово"
Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу экс-бенефициара "Домодедово" Каменщика
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России рассмотрит кассационную жалобу бывшего бенефициара "Домодедово" Дмитрия Каменщика на судебные акты арбитражных судов трех инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ передали аэропорт в собственность государства.
Судья Верховного суда Владимир Попов, предварительно изучив жалобу и истребовав из суда первой инстанции материалы дела, нашел основания для передачи жалобы на рассмотрение коллегии. Однако, какие именно основания, - неизвестно, определение судьи не опубликовано, так как разбирательство проходит в закрытом режиме.
Арбитражный суд Московской области в июне взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". Решение затем оставили без изменения апелляционный и окружной суды.
Генпрокуратура в своем иске, поданном в январе 2025 года к Каменщику, другому экс-бенефициару Валерию Когану и 30 российским и иностранным юрлицам группы "Домодедово", попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия их недействительности в виде взыскания в доход России ООО "ДМЕ Холдинг". Суды иск полностью удовлетворили.
Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств - Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".
Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" прошел в январе этого года, победителем стала дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" ООО "Перспектива", которая предложила 66,1 миллиарда рублей.