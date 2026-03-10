ВС рассмотрит кассационную жалобу экс-бенефициара "Домодедово"

https://1prime.ru/20260310/vs-868159604.html

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России рассмотрит кассационную жалобу бывшего бенефициара "Домодедово" Дмитрия Каменщика на судебные акты арбитражных судов трех инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ передали аэропорт в собственность государства. Судья Верховного суда Владимир Попов, предварительно изучив жалобу и истребовав из суда первой инстанции материалы дела, нашел основания для передачи жалобы на рассмотрение коллегии. Однако, какие именно основания, - неизвестно, определение судьи не опубликовано, так как разбирательство проходит в закрытом режиме. Арбитражный суд Московской области в июне взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". Решение затем оставили без изменения апелляционный и окружной суды. Генпрокуратура в своем иске, поданном в январе 2025 года к Каменщику, другому экс-бенефициару Валерию Когану и 30 российским и иностранным юрлицам группы "Домодедово", попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия их недействительности в виде взыскания в доход России ООО "ДМЕ Холдинг". Суды иск полностью удовлетворили. Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств - Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации". Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" прошел в январе этого года, победителем стала дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" ООО "Перспектива", которая предложила 66,1 миллиарда рублей.

