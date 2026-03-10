https://1prime.ru/20260310/vsu-868158824.html
ВСУ атаковали автобус с детьми-спортсменами в Запорожской области
ВСУ атаковали автобус с детьми-спортсменами в Запорожской области - 10.03.2026, ПРАЙМ
ВСУ атаковали автобус с детьми-спортсменами в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал автобус с детьми-спортсменами в Запорожской области, ранения получили три подростка и тренер, сообщил губернатор Евгений Балицкий. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T00:02+0300
2026-03-10T00:02+0300
2026-03-10T00:02+0300
общество
запорожская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868158824.jpg?1773090162
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Дрон ВСУ атаковал автобус с детьми-спортсменами в Запорожской области, ранения получили три подростка и тренер, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"БПЛА противника совершили атаку по территории автозаправочной станции в Токмакском муниципальном округе. В результате осколками поврежден автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований.
Ранения получили ученики школы — парни 2011, 2012, 2013 года рождения, а также их тренер — мужчина 1974 года рождения", - сообщил Балицкий в своем канале в Мах.
Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.
запорожская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , запорожская область, всу
Общество , Запорожская область, ВСУ
ВСУ атаковали автобус с детьми-спортсменами в Запорожской области
Балицкий: дрон ВСУ атаковал автобус с детьми-спортсменами в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Дрон ВСУ атаковал автобус с детьми-спортсменами в Запорожской области, ранения получили три подростка и тренер, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"БПЛА противника совершили атаку по территории автозаправочной станции в Токмакском муниципальном округе. В результате осколками поврежден автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований.
Ранения получили ученики школы — парни 2011, 2012, 2013 года рождения, а также их тренер — мужчина 1974 года рождения", - сообщил Балицкий в своем канале в Мах.
Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.