ВСУ атаковали автобус с детьми-спортсменами в Запорожской области

2026-03-10T00:02+0300

общество

запорожская область

всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Дрон ВСУ атаковал автобус с детьми-спортсменами в Запорожской области, ранения получили три подростка и тренер, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "БПЛА противника совершили атаку по территории автозаправочной станции в Токмакском муниципальном округе. В результате осколками поврежден автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований. Ранения получили ученики школы — парни 2011, 2012, 2013 года рождения, а также их тренер — мужчина 1974 года рождения", - сообщил Балицкий в своем канале в Мах. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.

2026

