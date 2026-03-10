Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ пытаются дискредитировать командный состав группировки "Север"
2026-03-10T07:41+0300
общество
россия
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Украинские информационные структуры в Сумской области проводят кампанию по дискредитации командного состава российской группировки войск "Север", распространяя сообщения от имени военнослужащих и офицеров, сообщил РИА Новости в российских силовых структурах. По его словам, пропагандисты используют анонимные аккаунты и пытаются воздействовать на российских волонтёров и военных блогеров. "От имени офицеров того или иного подразделения в бот обратной связи российских волонтеров или военблогеров поступают сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом", - рассказал собеседник агентства. После этого, по его словам, тем же адресатам с нескольких анонимных аккаунтов начинают поступать новые сообщения - уже якобы от имени рядовых военнослужащих, в которых утверждается, что командование якобы допускает издевательства над бойцами. "Враг рассчитывает, что таким образом его фейки будут распространяться на российских ресурсах", - добавил собеседник агентства.
общество , россия
Общество , РОССИЯ
Заголовок открываемого материала