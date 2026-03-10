https://1prime.ru/20260310/vsu-868165057.html

ВСУ пытаются дискредитировать командный состав группировки "Север"

ВСУ пытаются дискредитировать командный состав группировки "Север" - 10.03.2026, ПРАЙМ

ВСУ пытаются дискредитировать командный состав группировки "Север"

Украинские информационные структуры в Сумской области проводят кампанию по дискредитации командного состава российской группировки войск "Север", распространяя... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T07:41+0300

2026-03-10T07:41+0300

2026-03-10T07:41+0300

общество

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868165057.jpg?1773117711

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Украинские информационные структуры в Сумской области проводят кампанию по дискредитации командного состава российской группировки войск "Север", распространяя сообщения от имени военнослужащих и офицеров, сообщил РИА Новости в российских силовых структурах. По его словам, пропагандисты используют анонимные аккаунты и пытаются воздействовать на российских волонтёров и военных блогеров. "От имени офицеров того или иного подразделения в бот обратной связи российских волонтеров или военблогеров поступают сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом", - рассказал собеседник агентства. После этого, по его словам, тем же адресатам с нескольких анонимных аккаунтов начинают поступать новые сообщения - уже якобы от имени рядовых военнослужащих, в которых утверждается, что командование якобы допускает издевательства над бойцами. "Враг рассчитывает, что таким образом его фейки будут распространяться на российских ресурсах", - добавил собеседник агентства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия