Иностранным автоперевозчикам могут запретить въезд и выезд из России - 10.03.2026
Иностранным автоперевозчикам могут запретить въезд и выезд из России
Иностранным автоперевозчикам могут запретить въезд и выезд из России - 10.03.2026, ПРАЙМ
Иностранным автоперевозчикам могут запретить въезд и выезд из России
Иностранным автоперевозчикам могут с 1 сентября 2026 года запретить въезд и выезд с территории России при наличии неоплаченного проезда по платным трассам,... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T21:23+0300
2026-03-10T21:23+0300
бизнес
россия
рф
фтс
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0a/868183583_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_2c18adb00e040133b9a49bb2bc09dfe0.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Иностранным автоперевозчикам могут с 1 сентября 2026 года запретить въезд и выезд с территории России при наличии неоплаченного проезда по платным трассам, соответствующий проект постановления кабмина разработал Минтранс РФ. "В настоящее время иностранные перевозчики не оплачивают проезд грузовых транспортных средств по платным автомобильным дорогам и покидают территорию Российской Федерации через автомобильные пункты пропуска", - указывается в сводном отчете министерства к проекту постановления. "Допуск транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, в случае выявления в пункте пропуска совершенного с использованием данного транспортного средства нарушения законодательства Российской Федерации о внесении платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования, платным участкам автомобильных дорог общего пользования осуществляется в соответствии с пунктами 4.2-1 – 4.5 статьи 11 Федерального закона "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения" после внесения указанных(ой) плат(ы) за проезд", - говорится в проекте постановления. Согласно указанным пунктам Федерального закона о контроле за международными перевозками, транспортному средству, принадлежащему иностранному перевозчику, запрещен выезд из РФ, если оно находится на территории страны, либо въезд, если находится уже за пределами России, в случаях выявления нарушений законодательства Российской Федерации с использованием данного транспортного средства. Доступ к перевозкам по территории РФ для таких перевозчиков будет восстановлен после оплаты штрафа за неоплаченный ранее проезд. В Минтрансе указывают, что в 2024 году количество транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, проехавших по платным дорогам и не оплативших проезд, составило 69 тысяч штук. "При этом не предусмотрен механизм контроля на границе Российской Федерации за соблюдением требований внесения иностранными перевозчиками платы за проезд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги грузовых транспортных средств", - добавляет министерство. Уточняется, что в случае принятия соответствующих изменений, контроль за выполнением иностранными перевозчиками требований по оплате проезда будет осуществляться ФТС России, а изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
рф
21:23 10.03.2026
 
Иностранным автоперевозчикам могут запретить въезд и выезд из России

Иностранным перевозчикам могут запретить въезд и выезд из России при неоплаченном проезде

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Иностранным автоперевозчикам могут с 1 сентября 2026 года запретить въезд и выезд с территории России при наличии неоплаченного проезда по платным трассам, соответствующий проект постановления кабмина разработал Минтранс РФ.
"В настоящее время иностранные перевозчики не оплачивают проезд грузовых транспортных средств по платным автомобильным дорогам и покидают территорию Российской Федерации через автомобильные пункты пропуска", - указывается в сводном отчете министерства к проекту постановления.
"Допуск транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, в случае выявления в пункте пропуска совершенного с использованием данного транспортного средства нарушения законодательства Российской Федерации о внесении платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования, платным участкам автомобильных дорог общего пользования осуществляется в соответствии с пунктами 4.2-1 – 4.5 статьи 11 Федерального закона "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения" после внесения указанных(ой) плат(ы) за проезд", - говорится в проекте постановления.
Согласно указанным пунктам Федерального закона о контроле за международными перевозками, транспортному средству, принадлежащему иностранному перевозчику, запрещен выезд из РФ, если оно находится на территории страны, либо въезд, если находится уже за пределами России, в случаях выявления нарушений законодательства Российской Федерации с использованием данного транспортного средства.
Доступ к перевозкам по территории РФ для таких перевозчиков будет восстановлен после оплаты штрафа за неоплаченный ранее проезд.
В Минтрансе указывают, что в 2024 году количество транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, проехавших по платным дорогам и не оплативших проезд, составило 69 тысяч штук.
"При этом не предусмотрен механизм контроля на границе Российской Федерации за соблюдением требований внесения иностранными перевозчиками платы за проезд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги грузовых транспортных средств", - добавляет министерство.
Уточняется, что в случае принятия соответствующих изменений, контроль за выполнением иностранными перевозчиками требований по оплате проезда будет осуществляться ФТС России, а изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
Заголовок открываемого материала