Юрист объяснил, почему на работе не хотят выдавать зарплату на руки - 10.03.2026
Юрист объяснил, почему на работе не хотят выдавать зарплату на руки
Юрист объяснил, почему на работе не хотят выдавать зарплату на руки - 10.03.2026, ПРАЙМ
Юрист объяснил, почему на работе не хотят выдавать зарплату на руки
Почему получить зарплату наличными на руки сейчас практически невозможно, рассказал агентству “Прайм” директор практики организационного развития “КСК Групп”... | 10.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Почему получить зарплату наличными на руки сейчас практически невозможно, рассказал агентству “Прайм” директор практики организационного развития “КСК Групп” Михаил Меркулов.Формальное право работника на наличную зарплату скрыто в неочевидной юридической конструкции ч. 3 ст. 136 ТК РФ. Расплывчатая формулировка "…заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы, либо переводится в кредитную организацию…" оставляет юристам работодателей широкий простор для законного уклонения от наличных выплат, пояснил он.“На стороне работодателей стоит государство, активно борющееся с оборотом наличным денежных средств в экономике. Зарплаты являются основным источником наличных денег за счет их перетока с безналичных счетов организаций к работникам”, - добавил юрист.Судебной практикой работодатели признаны "экономически более сильным субъектом трудовых правоотношений", что не оставляет шансов сотруднику получить зарплату в наличной форме, если в компании отсутствует кассовое обслуживание.Дополнительным препятствием для реализации права на наличную зарплату является момент инициации требования о форме выплаты. Если работник сформулировал требование до подписания трудового договора, то форма выплат может быть установлена сразу в договоре "по соглашению сторон".“Но можно ли в реальности представить ситуацию, когда работник, прошедший пять кругов собеседований, получивший оффер и уволившийся с прежней работы, станет в непоколебимую позицию и не подпишет с новым работодателем трудовой договор из-за отказа платить зарплату в наличной форме? Маловероятно. В конечном счете, работодатель резонно возразит – если нужны наличные, сними их сам в банкомате, а не обременяй компанию созданием кассы и трудоемких процедур оборота наличных”, - рассуждает Михаил Меркулов.Если же идея о зарплате наличными возникает у работника после подписания трудового договора, в котором такое право не предусмотрено, то "по соглашению сторон" у работника нет права на такую форму выплат.Банки дополнительно стимулируют работодателей льготными ставками по кредитам, если они переводят работников на зарплатные проекты в безналичной форме. Таков императив правительства и Центрального Банка в борьбе с теневой экономикой, образуемой оборотом наличных денег. Права работников в данном контексте не приоритетны, заключил юрист.
03:03 10.03.2026
 
Юрист объяснил, почему на работе не хотят выдавать зарплату на руки

Юрист Меркулов: закон оставляет право для уклонения от выдачи зарплат на руки

