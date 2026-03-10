https://1prime.ru/20260310/zarplaty-868089923.html
Юрист объяснил, почему на работе не хотят выдавать зарплату на руки
Юрист объяснил, почему на работе не хотят выдавать зарплату на руки - 10.03.2026, ПРАЙМ
Юрист объяснил, почему на работе не хотят выдавать зарплату на руки
Почему получить зарплату наличными на руки сейчас практически невозможно, рассказал агентству “Прайм” директор практики организационного развития “КСК Групп”... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T03:03+0300
2026-03-10T03:03+0300
2026-03-10T03:03+0300
бизнес
общество
россия
зарплата
наличные деньги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861256025_0:107:1241:805_1920x0_80_0_0_a6f8c922000c624cb488f2dd84c0ee86.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Почему получить зарплату наличными на руки сейчас практически невозможно, рассказал агентству “Прайм” директор практики организационного развития “КСК Групп” Михаил Меркулов.Формальное право работника на наличную зарплату скрыто в неочевидной юридической конструкции ч. 3 ст. 136 ТК РФ. Расплывчатая формулировка "…заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы, либо переводится в кредитную организацию…" оставляет юристам работодателей широкий простор для законного уклонения от наличных выплат, пояснил он.“На стороне работодателей стоит государство, активно борющееся с оборотом наличным денежных средств в экономике. Зарплаты являются основным источником наличных денег за счет их перетока с безналичных счетов организаций к работникам”, - добавил юрист.Судебной практикой работодатели признаны "экономически более сильным субъектом трудовых правоотношений", что не оставляет шансов сотруднику получить зарплату в наличной форме, если в компании отсутствует кассовое обслуживание.Дополнительным препятствием для реализации права на наличную зарплату является момент инициации требования о форме выплаты. Если работник сформулировал требование до подписания трудового договора, то форма выплат может быть установлена сразу в договоре "по соглашению сторон".“Но можно ли в реальности представить ситуацию, когда работник, прошедший пять кругов собеседований, получивший оффер и уволившийся с прежней работы, станет в непоколебимую позицию и не подпишет с новым работодателем трудовой договор из-за отказа платить зарплату в наличной форме? Маловероятно. В конечном счете, работодатель резонно возразит – если нужны наличные, сними их сам в банкомате, а не обременяй компанию созданием кассы и трудоемких процедур оборота наличных”, - рассуждает Михаил Меркулов.Если же идея о зарплате наличными возникает у работника после подписания трудового договора, в котором такое право не предусмотрено, то "по соглашению сторон" у работника нет права на такую форму выплат.Банки дополнительно стимулируют работодателей льготными ставками по кредитам, если они переводят работников на зарплатные проекты в безналичной форме. Таков императив правительства и Центрального Банка в борьбе с теневой экономикой, образуемой оборотом наличных денег. Права работников в данном контексте не приоритетны, заключил юрист.
https://1prime.ru/20260306/zarplata-868016035.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861256025_12:0:1227:911_1920x0_80_0_0_d707e8dac072104c3c4cc0317eb2aa8e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , россия, зарплата, наличные деньги
Бизнес, Общество , РОССИЯ, зарплата, наличные деньги
Юрист объяснил, почему на работе не хотят выдавать зарплату на руки
Юрист Меркулов: закон оставляет право для уклонения от выдачи зарплат на руки
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Почему получить зарплату наличными на руки сейчас практически невозможно, рассказал агентству “Прайм” директор практики организационного развития “КСК Групп” Михаил Меркулов.
Формальное право работника на наличную зарплату скрыто в неочевидной юридической конструкции ч. 3 ст. 136 ТК РФ. Расплывчатая формулировка "…заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы, либо переводится в кредитную организацию…" оставляет юристам работодателей широкий простор для законного уклонения от наличных выплат, пояснил он.
“На стороне работодателей стоит государство, активно борющееся с оборотом наличным денежных средств в экономике. Зарплаты являются основным источником наличных денег за счет их перетока с безналичных счетов организаций к работникам”, - добавил юрист.
Судебной практикой работодатели признаны "экономически более сильным субъектом трудовых правоотношений", что не оставляет шансов сотруднику получить зарплату в наличной форме, если в компании отсутствует кассовое обслуживание.
Дополнительным препятствием для реализации права на наличную зарплату является момент инициации требования о форме выплаты. Если работник сформулировал требование до подписания трудового договора, то форма выплат может быть установлена сразу в договоре "по соглашению сторон".
Россиянам объяснили, как мартовские праздники влияют на зарплату
“Но можно ли в реальности представить ситуацию, когда работник, прошедший пять кругов собеседований, получивший оффер и уволившийся с прежней работы, станет в непоколебимую позицию и не подпишет с новым работодателем трудовой договор из-за отказа платить зарплату в наличной форме? Маловероятно. В конечном счете, работодатель резонно возразит – если нужны наличные, сними их сам в банкомате, а не обременяй компанию созданием кассы и трудоемких процедур оборота наличных”, - рассуждает Михаил Меркулов.
Если же идея о зарплате наличными возникает у работника после подписания трудового договора, в котором такое право не предусмотрено, то "по соглашению сторон" у работника нет права на такую форму выплат.
Банки дополнительно стимулируют работодателей льготными ставками по кредитам, если они переводят работников на зарплатные проекты в безналичной форме. Таков императив правительства и Центрального Банка в борьбе с теневой экономикой, образуемой оборотом наличных денег. Права работников в данном контексте не приоритетны, заключил юрист.