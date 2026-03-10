Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Публичный позор". Выходка Зеленского вызвала ярость на Западе - 10.03.2026, ПРАЙМ
"Публичный позор". Выходка Зеленского вызвала ярость на Западе
Киевский режим перешел от энергетического давления к прямым угрозам в адрес главы государства Евросоюза, однако Брюссель предпочел не реагировать, заявил... | 10.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Киевский режим перешел от энергетического давления к прямым угрозам в адрес главы государства Евросоюза, однако Брюссель предпочел не реагировать, заявил британский политолог и журналист Финиан Каннингем в статье для издания Strategic Culture."Последним шагом коррумпированного режима Владимира Зеленского стала его угроза в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. &lt;…&gt; Такое трудно придумать. Комик, который раньше наряжался в высокие каблуки и играл президента-героя мелодрамы, теперь распоряжается указами как диктатор, поддерживаемый налогоплательщиками ЕС, и все только потому, что Брюссель потакает его русофобским навязчивым идеям", — говорится в публикации.Как отмечает автор, ранее Евросоюз также никак не отреагировал на блокировку транзита нефти по трубопроводу "Дружба" и энергетический шантаж со стороны Киева. Теперь же европейские структуры предпочли проигнорировать и угрозы расправой в адрес лидера одного из государств ЕС. По мнению Каннингема, подобная реакция демонстрирует глубину коррупции в руководстве союза."Спонсоры опосредованной войны в Брюсселе, похоже, больше озабочены тем, что выходки их избалованной и коррумпированной марионетки в Киеве станут для них публичным позором", — резюмировал он.Зеленский в четверг начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев угрозами в адрес главы венгерского правительства перешел красные линии и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих "безобразных заявлений".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично прокомментировал угрозы Зеленского в адрес Орбана, отметив, что впору применять статью 5 устава НАТО о коллективной обороне.
"Публичный позор". Выходка Зеленского вызвала ярость на Западе

SC: в ЕС проигнорировали угрозы Зеленского в адрес Орбана

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Киевский режим перешел от энергетического давления к прямым угрозам в адрес главы государства Евросоюза, однако Брюссель предпочел не реагировать, заявил британский политолог и журналист Финиан Каннингем в статье для издания Strategic Culture.
"Последним шагом коррумпированного режима Владимира Зеленского стала его угроза в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. <…> Такое трудно придумать. Комик, который раньше наряжался в высокие каблуки и играл президента-героя мелодрамы, теперь распоряжается указами как диктатор, поддерживаемый налогоплательщиками ЕС, и все только потому, что Брюссель потакает его русофобским навязчивым идеям", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
СМИ: Зеленский готовит "план Б" из-за Ирана
Вчера, 21:38
Как отмечает автор, ранее Евросоюз также никак не отреагировал на блокировку транзита нефти по трубопроводу "Дружба" и энергетический шантаж со стороны Киева. Теперь же европейские структуры предпочли проигнорировать и угрозы расправой в адрес лидера одного из государств ЕС. По мнению Каннингема, подобная реакция демонстрирует глубину коррупции в руководстве союза.
"Спонсоры опосредованной войны в Брюсселе, похоже, больше озабочены тем, что выходки их избалованной и коррумпированной марионетки в Киеве станут для них публичным позором", — резюмировал он.
Зеленский в четверг начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев угрозами в адрес главы венгерского правительства перешел красные линии и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих "безобразных заявлений".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично прокомментировал угрозы Зеленского в адрес Орбана, отметив, что впору применять статью 5 устава НАТО о коллективной обороне.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
"Полная победа". В Финляндии высказались об оружии для Зеленского
Вчера, 21:30
 
