https://1prime.ru/20260310/znak-868182716.html
Victoria's Secret зарегистрировала товарный знак Pink в России
Victoria's Secret зарегистрировала товарный знак Pink в России - 10.03.2026, ПРАЙМ
Victoria's Secret зарегистрировала товарный знак Pink в России
Американский производитель нижнего белья и косметики Victoria's Secret зарегистрировал в России товарный знак своей более молодежной линии Pink, выяснило РИА... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T20:50+0300
2026-03-10T20:50+0300
2026-03-10T20:50+0300
экономика
бизнес
victoria's secret
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/83884/40/838844016_0:0:3048:1715_1920x0_80_0_0_8e2d0f10b4342bf3cf8895b7e3a1419e.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Американский производитель нижнего белья и косметики Victoria's Secret зарегистрировал в России товарный знак своей более молодежной линии Pink, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, компания в марте 2025 года подала заявку на регистрацию знака Victoria's Secret Pink. В качестве заявителя указана компания "Викториа'с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент". Ведомство в марте текущего года приняло решение о регистрации. Теперь под этим брендом Victoria's Secret сможет продавать в России парфюм, косметику, средства по уходу за кожей, нижнее белье и одежду. Бренд Victoria's Secret приостановил работу интернет-магазина и розничных торговых точек в России в марте 2022 года.
https://1prime.ru/20260310/krombacher-868165255.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83884/40/838844016_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_de0a188c81f7e250349da579595497cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, victoria's secret, роспатент
Экономика, Бизнес, Victoria's Secret, Роспатент
Victoria's Secret зарегистрировала товарный знак Pink в России
РИА Новости: Victoria's Secret зарегистрировала товарный знак Pink в России
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Американский производитель нижнего белья и косметики Victoria's Secret зарегистрировал в России товарный знак своей более молодежной линии Pink, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, компания в марте 2025 года подала заявку на регистрацию знака Victoria's Secret Pink. В качестве заявителя указана компания "Викториа'с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент". Ведомство в марте текущего года приняло решение о регистрации.
Теперь под этим брендом Victoria's Secret
сможет продавать в России парфюм, косметику, средства по уходу за кожей, нижнее белье и одежду.
Бренд Victoria's Secret приостановил работу интернет-магазина и розничных торговых точек в России в марте 2022 года.
Немецкая пивоварня Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России