Victoria's Secret зарегистрировала товарный знак Pink в России - 10.03.2026
https://1prime.ru/20260310/znak-868182716.html
Victoria's Secret зарегистрировала товарный знак Pink в России
Victoria's Secret зарегистрировала товарный знак Pink в России - 10.03.2026, ПРАЙМ
Victoria's Secret зарегистрировала товарный знак Pink в России
Американский производитель нижнего белья и косметики Victoria's Secret зарегистрировал в России товарный знак своей более молодежной линии Pink, выяснило РИА... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T20:50+0300
2026-03-10T20:50+0300
экономика
бизнес
victoria's secret
роспатент
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Американский производитель нижнего белья и косметики Victoria's Secret зарегистрировал в России товарный знак своей более молодежной линии Pink, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, компания в марте 2025 года подала заявку на регистрацию знака Victoria's Secret Pink. В качестве заявителя указана компания "Викториа'с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент". Ведомство в марте текущего года приняло решение о регистрации. Теперь под этим брендом Victoria's Secret сможет продавать в России парфюм, косметику, средства по уходу за кожей, нижнее белье и одежду. Бренд Victoria's Secret приостановил работу интернет-магазина и розничных торговых точек в России в марте 2022 года.
бизнес, victoria's secret, роспатент
Экономика, Бизнес, Victoria's Secret, Роспатент
20:50 10.03.2026
 
Victoria's Secret зарегистрировала товарный знак Pink в России

РИА Новости: Victoria's Secret зарегистрировала товарный знак Pink в России

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Американский производитель нижнего белья и косметики Victoria's Secret зарегистрировал в России товарный знак своей более молодежной линии Pink, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, компания в марте 2025 года подала заявку на регистрацию знака Victoria's Secret Pink. В качестве заявителя указана компания "Викториа'с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент". Ведомство в марте текущего года приняло решение о регистрации.
Теперь под этим брендом Victoria's Secret сможет продавать в России парфюм, косметику, средства по уходу за кожей, нижнее белье и одежду.
Бренд Victoria's Secret приостановил работу интернет-магазина и розничных торговых точек в России в марте 2022 года.
Немецкая пивоварня Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России
07:47
 
ЭкономикаБизнесVictoria's SecretРоспатент
 
 
