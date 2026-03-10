https://1prime.ru/20260310/znak-868182716.html

Victoria's Secret зарегистрировала товарный знак Pink в России

экономика

бизнес

victoria's secret

роспатент

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Американский производитель нижнего белья и косметики Victoria's Secret зарегистрировал в России товарный знак своей более молодежной линии Pink, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, компания в марте 2025 года подала заявку на регистрацию знака Victoria's Secret Pink. В качестве заявителя указана компания "Викториа'с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент". Ведомство в марте текущего года приняло решение о регистрации. Теперь под этим брендом Victoria's Secret сможет продавать в России парфюм, косметику, средства по уходу за кожей, нижнее белье и одежду. Бренд Victoria's Secret приостановил работу интернет-магазина и розничных торговых точек в России в марте 2022 года.

