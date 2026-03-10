Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на золото выросли на 1,43 процента на фоне спроса на надежные активы - 10.03.2026, ПРАЙМ
Цены на золото выросли на 1,43 процента на фоне спроса на надежные активы
Цены на золото выросли на 1,43 процента на фоне спроса на надежные активы - 10.03.2026, ПРАЙМ
Цены на золото выросли на 1,43 процента на фоне спроса на надежные активы
Биржевая стоимость золота во вторник утром поднимается на сохранении спроса на надежные активы в условиях геополитической неопределенности из-за конфликта на... | 10.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота во вторник утром поднимается на сохранении спроса на надежные активы в условиях геополитической неопределенности из-за конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.45 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 72,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,43%, до 5 176,56 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 5,52% - до 89,185 доллара за унцию. Инвесторы оценивают геополитические новости. Ранее во вторник американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесут по Ирану в 20 раз более сильные удары, чем сейчас, если Тегеран остановит потоки нефти по Ормузскому проливу. Глава МИД Ирана Аракчи ранее заявлял, что Иран не закрывал Ормузский пролив. "Мы видим, что золото играет ту роль, которую оно обычно имеет в ситуациях высокого риска", - цитирует агентство Блумберг аналитика Standard Chartered Plc Сьюки Купер (Suki Cooper), добавляя, что премия за геополитические риски может привести к росту цен на золото.
рынок, торги, иран, ормузский пролив, ближний восток, дональд трамп, comex, мид
Экономика, Рынок, Торги, ИРАН, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Comex, МИД
09:04 10.03.2026
 
Цены на золото выросли на 1,43 процента на фоне спроса на надежные активы

Цены на золото выросли до $5176,56 за унцию на сохранении спроса на надежные активы

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота во вторник утром поднимается на сохранении спроса на надежные активы в условиях геополитической неопределенности из-за конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 8.45 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 72,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,43%, до 5 176,56 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 5,52% - до 89,185 доллара за унцию.
Инвесторы оценивают геополитические новости. Ранее во вторник американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесут по Ирану в 20 раз более сильные удары, чем сейчас, если Тегеран остановит потоки нефти по Ормузскому проливу.
Глава МИД Ирана Аракчи ранее заявлял, что Иран не закрывал Ормузский пролив.
"Мы видим, что золото играет ту роль, которую оно обычно имеет в ситуациях высокого риска", - цитирует агентство Блумберг аналитика Standard Chartered Plc Сьюки Купер (Suki Cooper), добавляя, что премия за геополитические риски может привести к росту цен на золото.
 
Экономика Рынок Торги ИРАН Ормузский пролив БЛИЖНИЙ ВОСТОК Дональд Трамп Comex МИД
 
 
