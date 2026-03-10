https://1prime.ru/20260310/zoloto-868166705.html

Цены на золото выросли на 1,43 процента на фоне спроса на надежные активы

10.03.2026

Цены на золото выросли на 1,43 процента на фоне спроса на надежные активы

Биржевая стоимость золота во вторник утром поднимается на сохранении спроса на надежные активы в условиях геополитической неопределенности из-за конфликта на... | 10.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота во вторник утром поднимается на сохранении спроса на надежные активы в условиях геополитической неопределенности из-за конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.45 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 72,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,43%, до 5 176,56 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 5,52% - до 89,185 доллара за унцию. Инвесторы оценивают геополитические новости. Ранее во вторник американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесут по Ирану в 20 раз более сильные удары, чем сейчас, если Тегеран остановит потоки нефти по Ормузскому проливу. Глава МИД Ирана Аракчи ранее заявлял, что Иран не закрывал Ормузский пролив. "Мы видим, что золото играет ту роль, которую оно обычно имеет в ситуациях высокого риска", - цитирует агентство Блумберг аналитика Standard Chartered Plc Сьюки Купер (Suki Cooper), добавляя, что премия за геополитические риски может привести к росту цен на золото.

