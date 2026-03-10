https://1prime.ru/20260310/zvonok-868164347.html
"Большая беда": на Западе запаниковали после звонка Трампа Путину
Американский президент Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину в связи с трудностями, которые возникли после атаки на Иран, такое мнение в социальной сети Х... | 10.03.2026, ПРАЙМ
в мире
иран
запад
вашингтон
дональд трамп
владимир путин
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину в связи с трудностями, которые возникли после атаки на Иран, такое мнение в социальной сети Х выразил кипрский журналист Алекс Христофору. "Трамп позвонил Путину. Трамп в большой беде", — написал он. Христофору предположил, что американский лидер пытался заручиться поддержкой Путина на фоне неудачного для Вашингтона нападения на Иран. Как сообщил ранее помощник президента Юрий Ушаков, Путин и Трамп в понедельник вечером обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, Венесуэлу и мирный процесс по Украине. Разговор состоялся по инициативе американского лидера. Продлился он около часа. Коллеги заявили о готовности общаться друг с другом на регулярной основе. Ушаков подчеркнул, что их беседа будет иметь практическое значение.
