Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" в январе-феврале увеличил пассажиропоток на 3,4 процента - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260311/aeroflot-868203340.html
"Аэрофлот" в январе-феврале увеличил пассажиропоток на 3,4 процента
"Аэрофлот" в январе-феврале увеличил пассажиропоток на 3,4 процента - 11.03.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" в январе-феврале увеличил пассажиропоток на 3,4 процента
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-феврале 2026 года вырос на 3,4% в годовом выражении - до 7,8 миллиона человек, в том числе в феврале – на 2%, до 3,6... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T12:21+0300
2026-03-11T12:21+0300
бизнес
россия
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860509940_0:250:3103:1995_1920x0_80_0_0_ab90f2a8d9c0eca458dd5361ffd1b2db.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-феврале 2026 года вырос на 3,4% в годовом выражении - до 7,8 миллиона человек, в том числе в феврале – на 2%, до 3,6 миллиона человек, сообщила группа. "Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" вырос на 2,0% по сравнению с февралем 2025 года и достиг 3,6 миллиона пассажиров... (За два месяца 2026 года - ред.) перевезено 7,8 миллиона пассажиров, на 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - говорится в сообщении. В частности, на внутренних линиях за два месяца текущего года группа перевезла 5,6 миллиона пассажиров (рост на 1%), а в феврале количество перевезенных пассажиров составило 2,7 миллиона человек и не изменилось в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Международные перевозки за два месяца выросли на 10,5% в годовом выражении - до 2,1 миллиона человек, а в феврале на 7,9% - до 975 тысяч. Занятость пассажирских кресел группы "Аэрофлот" в течение двух месяцев составила 90,8% (рост к 2025 году на 3,4 процентного пункта), в феврале этот показатель увеличился на 1,9 процентного пункта и составил 90,8%. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и лоукостер "Победа".
https://1prime.ru/20260311/samolet-868201981.html
https://1prime.ru/20260311/ator-868201677.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860509940_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_38f1d35d038d4684c339af3f5e45ecd7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот
12:21 11.03.2026
 
"Аэрофлот" в январе-феврале увеличил пассажиропоток на 3,4 процента

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-феврале 2026 года вырос на 3,4%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево".
Самолет Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево. - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Самолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево".. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-феврале 2026 года вырос на 3,4% в годовом выражении - до 7,8 миллиона человек, в том числе в феврале – на 2%, до 3,6 миллиона человек, сообщила группа.
"Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" вырос на 2,0% по сравнению с февралем 2025 года и достиг 3,6 миллиона пассажиров... (За два месяца 2026 года - ред.) перевезено 7,8 миллиона пассажиров, на 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - говорится в сообщении.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Самолет "России", вернувшийся в Красноярск, благополучно приземлился
11:33
В частности, на внутренних линиях за два месяца текущего года группа перевезла 5,6 миллиона пассажиров (рост на 1%), а в феврале количество перевезенных пассажиров составило 2,7 миллиона человек и не изменилось в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом.
Международные перевозки за два месяца выросли на 10,5% в годовом выражении - до 2,1 миллиона человек, а в феврале на 7,9% - до 975 тысяч.
Занятость пассажирских кресел группы "Аэрофлот" в течение двух месяцев составила 90,8% (рост к 2025 году на 3,4 процентного пункта), в феврале этот показатель увеличился на 1,9 процентного пункта и составил 90,8%.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и лоукостер "Победа".
Самолет Airbus A320 - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
В АТОР предупредили, что сбои в аэропорту Пхукета сохранятся до ночи
11:25
 
БизнесРОССИЯАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала