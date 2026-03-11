https://1prime.ru/20260311/aeroflot-868203340.html
"Аэрофлот" в январе-феврале увеличил пассажиропоток на 3,4 процента
"Аэрофлот" в январе-феврале увеличил пассажиропоток на 3,4 процента - 11.03.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" в январе-феврале увеличил пассажиропоток на 3,4 процента
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-феврале 2026 года вырос на 3,4% в годовом выражении - до 7,8 миллиона человек, в том числе в феврале – на 2%, до 3,6... | 11.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-феврале 2026 года вырос на 3,4% в годовом выражении - до 7,8 миллиона человек, в том числе в феврале – на 2%, до 3,6 миллиона человек, сообщила группа. "Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" вырос на 2,0% по сравнению с февралем 2025 года и достиг 3,6 миллиона пассажиров... (За два месяца 2026 года - ред.) перевезено 7,8 миллиона пассажиров, на 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - говорится в сообщении. В частности, на внутренних линиях за два месяца текущего года группа перевезла 5,6 миллиона пассажиров (рост на 1%), а в феврале количество перевезенных пассажиров составило 2,7 миллиона человек и не изменилось в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Международные перевозки за два месяца выросли на 10,5% в годовом выражении - до 2,1 миллиона человек, а в феврале на 7,9% - до 975 тысяч. Занятость пассажирских кресел группы "Аэрофлот" в течение двух месяцев составила 90,8% (рост к 2025 году на 3,4 процентного пункта), в феврале этот показатель увеличился на 1,9 процентного пункта и составил 90,8%. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и лоукостер "Победа".
