https://1prime.ru/20260311/aeroflot-868203340.html

"Аэрофлот" в январе-феврале увеличил пассажиропоток на 3,4 процента

"Аэрофлот" в январе-феврале увеличил пассажиропоток на 3,4 процента - 11.03.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" в январе-феврале увеличил пассажиропоток на 3,4 процента

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-феврале 2026 года вырос на 3,4% в годовом выражении - до 7,8 миллиона человек, в том числе в феврале – на 2%, до 3,6... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T12:21+0300

2026-03-11T12:21+0300

2026-03-11T12:21+0300

бизнес

россия

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860509940_0:250:3103:1995_1920x0_80_0_0_ab90f2a8d9c0eca458dd5361ffd1b2db.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-феврале 2026 года вырос на 3,4% в годовом выражении - до 7,8 миллиона человек, в том числе в феврале – на 2%, до 3,6 миллиона человек, сообщила группа. "Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" вырос на 2,0% по сравнению с февралем 2025 года и достиг 3,6 миллиона пассажиров... (За два месяца 2026 года - ред.) перевезено 7,8 миллиона пассажиров, на 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - говорится в сообщении. В частности, на внутренних линиях за два месяца текущего года группа перевезла 5,6 миллиона пассажиров (рост на 1%), а в феврале количество перевезенных пассажиров составило 2,7 миллиона человек и не изменилось в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Международные перевозки за два месяца выросли на 10,5% в годовом выражении - до 2,1 миллиона человек, а в феврале на 7,9% - до 975 тысяч. Занятость пассажирских кресел группы "Аэрофлот" в течение двух месяцев составила 90,8% (рост к 2025 году на 3,4 процентного пункта), в феврале этот показатель увеличился на 1,9 процентного пункта и составил 90,8%. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и лоукостер "Победа".

https://1prime.ru/20260311/samolet-868201981.html

https://1prime.ru/20260311/ator-868201677.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, аэрофлот