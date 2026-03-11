"Аэрофлот" вынужденно переносит и отменяет рейсы в сообщении с Сочи

https://1prime.ru/20260311/aeroflot-868221979.html
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в сообщении с Сочи на фоне ограничений в аэропорту, в том числе возможны переносы и отмены вылетов, сообщил перевозчик. Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи, вводимые в целях безопасности, действуют почти непрерывно в течение последних суток. "В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов 10 и 11 марта в аэропорту Сочи "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание на данном направлении путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении. Один рейс авиакомпании приземлился на запасном аэродроме в Минеральных Водах, он вылетит в Сочи после снятия ограничений и получения разрешения, отметили в компании. Пассажирам отмененных рейсов предлагается оформить вынужденный возврат стоимости билетов или их переоформление на рейсы в течение трех дней от даты вылета. Переоформление происходит без взимания дополнительной платы, добавили в "Аэрофлоте". "Представительство "Аэрофлота" в аэропорту Сочи, а также контакт-центр авиакомпании, переведены на усиленный режим работы", - сообщается в пресс-релизе.
