https://1prime.ru/20260311/aeroport-868211111.html
В аэропорт Пхукета прибыл первый рейс после приостановки работы
В аэропорт Пхукета прибыл первый рейс после приостановки работы - 11.03.2026, ПРАЙМ
В аэропорт Пхукета прибыл первый рейс после приостановки работы
Аэропорт Пхукета, где в среду совершил жесткую посадку самолет авиакомпании Air India Express, открыл взлетно-посадочную полосу и принял первый рейс, следует из | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T16:17+0300
2026-03-11T16:17+0300
2026-03-11T16:17+0300
бизнес
пхукет
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/07/867276501_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_31fe5a5f1517476ab972ee624680621e.jpg
БАНГКОК, 11 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Пхукета, где в среду совершил жесткую посадку самолет авиакомпании Air India Express, открыл взлетно-посадочную полосу и принял первый рейс, следует из информации на онлайн-табло авиагавани. "Рейс авиакомпании Jetstar JQ 27 из Сиднея прибыл в аэропорт Пхукета по расписанию, посадка совершена в 19.34 (15.34 мск - ред.)", - говорится в записи, появившейся на табло.
https://1prime.ru/20260311/samolet-868198319.html
пхукет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/07/867276501_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_932890526bf1b66836c614b0da23c7be.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, пхукет
В аэропорт Пхукета прибыл первый рейс после приостановки работы
Аэропорт Пхукета открыл взлетно-посадочную полосу и принял первый рейс после приостановки