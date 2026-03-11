Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорт Пхукета прибыл первый рейс после приостановки работы
2026-03-11T16:17+0300
2026-03-11T16:17+0300
БАНГКОК, 11 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Пхукета, где в среду совершил жесткую посадку самолет авиакомпании Air India Express, открыл взлетно-посадочную полосу и принял первый рейс, следует из информации на онлайн-табло авиагавани. "Рейс авиакомпании Jetstar JQ 27 из Сиднея прибыл в аэропорт Пхукета по расписанию, посадка совершена в 19.34 (15.34 мск - ред.)", - говорится в записи, появившейся на табло.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/07/867276501_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_932890526bf1b66836c614b0da23c7be.jpg
16:17 11.03.2026
 
© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта на острове Пхукет
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Здание международного аэропорта на острове Пхукет. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
БАНГКОК, 11 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Пхукета, где в среду совершил жесткую посадку самолет авиакомпании Air India Express, открыл взлетно-посадочную полосу и принял первый рейс, следует из информации на онлайн-табло авиагавани.
"Рейс авиакомпании Jetstar JQ 27 из Сиднея прибыл в аэропорт Пхукета по расписанию, посадка совершена в 19.34 (15.34 мск - ред.)", - говорится в записи, появившейся на табло.
Пассажирский самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Самолет, летевший в Якутск, пытается сесть в аэропорту Красноярска
