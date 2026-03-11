В аэропорт Пхукета прибыл первый рейс после приостановки работы

https://1prime.ru/20260311/aeroport-868211111.html

БАНГКОК, 11 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Пхукета, где в среду совершил жесткую посадку самолет авиакомпании Air India Express, открыл взлетно-посадочную полосу и принял первый рейс, следует из информации на онлайн-табло авиагавани. "Рейс авиакомпании Jetstar JQ 27 из Сиднея прибыл в аэропорт Пхукета по расписанию, посадка совершена в 19.34 (15.34 мск - ред.)", - говорится в записи, появившейся на табло.

