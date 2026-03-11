https://1prime.ru/20260311/aktsii-868196410.html

Российский рынок акций в начале утренней сессии немного растет

Российский рынок акций в начале утренней сессии немного растет

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии немного повышается - почти на 0,3% по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.02 мск повышался на 0,26% относительно предыдущего закрытия, до 2 861,29 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

