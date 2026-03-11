Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций умеренно растет в среду - 11.03.2026, ПРАЙМ
Аналитика - ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260311/aktsii-868204019.html
Российский рынок акций умеренно растет в среду
Российский рынок акций умеренно растет в среду - 11.03.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно растет в среду
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды умеренно повышается, следует из данных Московской биржи. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T12:59+0300
2026-03-11T12:59+0300
экономика
рынок
акции
торги
мосбиржа
эн+ груп
новатэк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585027_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a0e71f883a4fa757e4b740c8edcc0435.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды умеренно повышается, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.32 мск повышался на 0,62% относительно предыдущего закрытия, до 2 871,54 пункта. Дорожают бумаги "Эн+ Груп" (+1,7%), "Новатэка" (+1,4%), "Фосагро" (+1,7%), ВК (+1,3%). Снижаются в цене акции "Совкомфлота" (-1,2%), "Мосэнерго" (-1,1%), "Полюса" (-0,8%). Акции Сбербанка (+0,53%) растут после сообщений о том, что чистая прибыль банка по РСБУ в январе-феврале выросла на 21,4%, до 324,6 миллиарда рублей. Индекс Мосбиржи в среду останется в зоне 2800-2900 пунктов, считает Екатерина Крылова из ПСБ. "Подешевевшая нефть будет оказывать давление, и "весовые" бумаги нефтяников могут вновь смотреться слабовато", - добавляет он. Важно, что уровень 2850 пунктов по индексу Мосбиржи в предыдущие дни устоял, теперь это не очень сильная поддержка, полагает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Ближайшее сопротивление росту индекса – 2900 пунктов, пробой которого откроет дорогу на 3000 пунктов, где стоит ждать серьезной фиксации прибыли", - считает он.
рынок, акции, торги, мосбиржа, эн+ груп, новатэк
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, Эн+ Груп, Новатэк
12:59 11.03.2026
 
Российский рынок акций умеренно растет в среду

Рынок акций РФ в основную торговую сессию среды умеренно растет - до 2 871,54 пункта

© РИА Новости . Евгений Одиноков
Вывеска на здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды умеренно повышается, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.32 мск повышался на 0,62% относительно предыдущего закрытия, до 2 871,54 пункта.
Продукты - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Индекс Мишек за неделю с 28 февраля по 7 марта снизился на 0,15 процента
12:40
Дорожают бумаги "Эн+ Груп" (+1,7%), "Новатэка" (+1,4%), "Фосагро" (+1,7%), ВК (+1,3%). Снижаются в цене акции "Совкомфлота" (-1,2%), "Мосэнерго" (-1,1%), "Полюса" (-0,8%).
Акции Сбербанка (+0,53%) растут после сообщений о том, что чистая прибыль банка по РСБУ в январе-феврале выросла на 21,4%, до 324,6 миллиарда рублей.
Индекс Мосбиржи в среду останется в зоне 2800-2900 пунктов, считает Екатерина Крылова из ПСБ. "Подешевевшая нефть будет оказывать давление, и "весовые" бумаги нефтяников могут вновь смотреться слабовато", - добавляет он.
Важно, что уровень 2850 пунктов по индексу Мосбиржи в предыдущие дни устоял, теперь это не очень сильная поддержка, полагает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Ближайшее сопротивление росту индекса – 2900 пунктов, пробой которого откроет дорогу на 3000 пунктов, где стоит ждать серьезной фиксации прибыли", - считает он.
Российский рынок акций в начале утренней сессии немного растет
Российский рынок акций в начале утренней сессии немного растет
08:06
 
ЭкономикаРынокАкцииТоргиМосбиржаЭн+ ГрупНоватэк
 
 
