Российский рынок акций умеренно растет в среду

2026-03-11T12:59+0300

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды умеренно повышается, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.32 мск повышался на 0,62% относительно предыдущего закрытия, до 2 871,54 пункта. Дорожают бумаги "Эн+ Груп" (+1,7%), "Новатэка" (+1,4%), "Фосагро" (+1,7%), ВК (+1,3%). Снижаются в цене акции "Совкомфлота" (-1,2%), "Мосэнерго" (-1,1%), "Полюса" (-0,8%). Акции Сбербанка (+0,53%) растут после сообщений о том, что чистая прибыль банка по РСБУ в январе-феврале выросла на 21,4%, до 324,6 миллиарда рублей. Индекс Мосбиржи в среду останется в зоне 2800-2900 пунктов, считает Екатерина Крылова из ПСБ. "Подешевевшая нефть будет оказывать давление, и "весовые" бумаги нефтяников могут вновь смотреться слабовато", - добавляет он. Важно, что уровень 2850 пунктов по индексу Мосбиржи в предыдущие дни устоял, теперь это не очень сильная поддержка, полагает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Ближайшее сопротивление росту индекса – 2900 пунктов, пробой которого откроет дорогу на 3000 пунктов, где стоит ждать серьезной фиксации прибыли", - считает он.

