Российский рынок акций умеренно растет на фоне удорожания энергоресурсов

2026-03-11T15:48+0300

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций умерено растет днем среды на фоне удорожания энергоресурсов и металлов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.35 мск рос на 0,54% до 2 869,43 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 4,2%, до 91,49 доллара за баррель. "Российский рынок акций в среду, 11 марта, в ходе дневной сессии торгуется вблизи уровней утренних торгов на фоне повышения цен на металлы, а также ожиданий от продолжения переговоров по Украине. Поддержку настроениям инвесторов оказывают перебои с поставками алюминия из стран Персидского залива, на которые приходится около 8% мирового производства этого металла. Такая ситуация может усилить интерес покупателей к заключению контрактов с "Русалом", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". "Более слабый рубль и снижение доходности ОФЗ - в принципе благоприятное для российского фондового рынка развитие событий. Умеренный рост показывают все отраслевые индексы Мосбиржи, повышаясь на 0,1-0,91%. В лидерах роста в том числе представители нефтегазовой отрасли, индекс Мосбиржи нефти и газа прибавляет около 0,6% на фоне стабилизации на рынке нефти, где котировки Brent пытаются закрепиться в области 89-90 долларов за баррель", - комментирует Александр Дудников из "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ В лидерах роста - акции "Фосагро" (+2,66%), "Россетей" (+2,44%), "Новатэка" (+2,26%), "ЭН+ Груп" (+1,87%) и ПИКа (+1,65%). "Котировки "Фосагро" продолжают отыгрывать резкое повышение стоимости основных азотных удобрений, около 25-35% которых поставляется через перекрытый в настоящее время Ормузский пролив. Дополнительным драйвером роста для цен на эту продукцию выступает начало посевной в некоторых регионах мира. Акции "Новатэка" следуют с мировыми ценами на трубопроводный газ и СПГ, так как спрос в Азии на него усиливается на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "Акрона" (-1,65%), ДВМП (-1,16%), "Русгидро" (-1,05%), "Мосэнерго" (-1,05%) и "Совкомфлота" (-0,94%). ПРОГНОЗЫ Абрамов ожидает завершения торгов в "зеленой" зоне. "В конечном счете на рынке сохраняется повышательный тренд, пока индекс Мосбиржи остается выше 50-дневного скользящего среднего, которому соответствует уровень 2 770 пунктов по индексу. При прочих равных баланс рисков складывается в пользу дальнейшего роста в направлении 2 900 пунктов и выше по индексу Мосбиржи", - считает Дудиников.

