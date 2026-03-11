https://1prime.ru/20260311/aktsii-868213490.html
Стоимость акций Campbell's опустилась до минимума за 22 года
Стоимость акций Campbell's опустилась до минимума за 22 года - 11.03.2026, ПРАЙМ
Стоимость акций Campbell's опустилась до минимума за 22 года
Акции американского производителя консервированных супов Campbell's дешевеют в среду после публикации финансовой отчетности, их стоимость опустилась до минимума | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T16:56+0300
2026-03-11T16:56+0300
2026-03-11T16:56+0300
экономика
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/82917/90/829179085_0:14:601:352_1920x0_80_0_0_496d67eccac35a85d29859ac74fde1f9.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Акции американского производителя консервированных супов Campbell's дешевеют в среду после публикации финансовой отчетности, их стоимость опустилась до минимума с лета 2003 года, следует из данных торгов. По состоянию на 16.43 мск цена акций Campbell's падает на 2,88% относительно предыдущего закрытия - до 23,96 доллара за ценную бумагу. А ещё ранее в среду показатель опускался до 23,65 доллара, что стало минимальным уровнем с 28 августа 2003 года. В финансовой отчетности компания представила прогноз. Ожидается, что по итогам текущего финансового года скорректированная прибыль на акцию компании составит 2,15-2,25 доллара, в то время как предыдущий прогноз предполагал показатель на уровне 2,4-2,55 доллара. Как указывает агентство Блумберг, ожидаемая годовая прибыль на акцию станет минимальной с 2009 года. Кроме того, Campbell's ожидает сокращения органических продаж по итогам финансового года на 1-2%, что также ниже предыдущего прогноза, который предполагал рост или снижение на 1%. Campbell's была основана в 1869 году, а в 1895 году компания выпустила первый готовый к употреблению суп в банке. В 1922 году название было расширено до Campbell Soup. Штаб-квартира компании находится в городе Кэмдене, штат Нью-Джерси. В 1962 году американский художник Энди Уорхол представил работу, состоящую из 32 полотен, каждое из которых изображало одну из разновидностей супа Campbell. В сентябре 2024 года компания сменила название на The Campbell's Company с Campbell Soup в рамках трансформации своей структуры и деятельности, поскольку доля супов в производстве уменьшилась.
https://1prime.ru/20260310/aktsii-868180816.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82917/90/829179085_56:0:543:365_1920x0_80_0_0_8d0106f815d680f12ddc2c02a795948c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок
Стоимость акций Campbell's опустилась до минимума за 22 года
Акции американского производителя супов Campbell's упали до минимума с лета 2003 года
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Акции американского производителя консервированных супов Campbell's дешевеют в среду после публикации финансовой отчетности, их стоимость опустилась до минимума с лета 2003 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.43 мск цена акций Campbell's падает на 2,88% относительно предыдущего закрытия - до 23,96 доллара за ценную бумагу. А ещё ранее в среду показатель опускался до 23,65 доллара, что стало минимальным уровнем с 28 августа 2003 года.
В финансовой отчетности компания представила прогноз. Ожидается, что по итогам текущего финансового года скорректированная прибыль на акцию компании составит 2,15-2,25 доллара, в то время как предыдущий прогноз предполагал показатель на уровне 2,4-2,55 доллара. Как указывает агентство Блумберг, ожидаемая годовая прибыль на акцию станет минимальной с 2009 года.
Кроме того, Campbell's ожидает сокращения органических продаж по итогам финансового года на 1-2%, что также ниже предыдущего прогноза, который предполагал рост или снижение на 1%.
Campbell's была основана в 1869 году, а в 1895 году компания выпустила первый готовый к употреблению суп в банке. В 1922 году название было расширено до Campbell Soup. Штаб-квартира компании находится в городе Кэмдене, штат Нью-Джерси. В 1962 году американский художник Энди Уорхол представил работу, состоящую из 32 полотен, каждое из которых изображало одну из разновидностей супа Campbell.
В сентябре 2024 года компания сменила название на The Campbell's Company с Campbell Soup в рамках трансформации своей структуры и деятельности, поскольку доля супов в производстве уменьшилась.
Акции BioNTech упали на 21 процент после ухода основателей