Стоимость акций Campbell's опустилась до минимума за 22 года - 11.03.2026
Стоимость акций Campbell's опустилась до минимума за 22 года
2026-03-11T16:56+0300
2026-03-11T16:56+0300
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Акции американского производителя консервированных супов Campbell's дешевеют в среду после публикации финансовой отчетности, их стоимость опустилась до минимума с лета 2003 года, следует из данных торгов. По состоянию на 16.43 мск цена акций Campbell's падает на 2,88% относительно предыдущего закрытия - до 23,96 доллара за ценную бумагу. А ещё ранее в среду показатель опускался до 23,65 доллара, что стало минимальным уровнем с 28 августа 2003 года. В финансовой отчетности компания представила прогноз. Ожидается, что по итогам текущего финансового года скорректированная прибыль на акцию компании составит 2,15-2,25 доллара, в то время как предыдущий прогноз предполагал показатель на уровне 2,4-2,55 доллара. Как указывает агентство Блумберг, ожидаемая годовая прибыль на акцию станет минимальной с 2009 года. Кроме того, Campbell's ожидает сокращения органических продаж по итогам финансового года на 1-2%, что также ниже предыдущего прогноза, который предполагал рост или снижение на 1%. Campbell's была основана в 1869 году, а в 1895 году компания выпустила первый готовый к употреблению суп в банке. В 1922 году название было расширено до Campbell Soup. Штаб-квартира компании находится в городе Кэмдене, штат Нью-Джерси. В 1962 году американский художник Энди Уорхол представил работу, состоящую из 32 полотен, каждое из которых изображало одну из разновидностей супа Campbell. В сентябре 2024 года компания сменила название на The Campbell's Company с Campbell Soup в рамках трансформации своей структуры и деятельности, поскольку доля супов в производстве уменьшилась.
рынок
Экономика, Рынок
16:56 11.03.2026
 
Стоимость акций Campbell's опустилась до минимума за 22 года

Акции американского производителя супов Campbell's упали до минимума с лета 2003 года

БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
