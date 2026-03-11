Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций завершил торговую сессию с околонулевой динамикой - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260311/aktsii-868219833.html
Российский рынок акций завершил торговую сессию с околонулевой динамикой
Российский рынок акций завершил торговую сессию с околонулевой динамикой - 11.03.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торговую сессию с околонулевой динамикой
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды с околонулевой динамикой на фоне высокой неопределенности в геополитике, следует из данных... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T19:45+0300
2026-03-11T19:45+0300
экономика
рынок
индексы
россия
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/75/841357572_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b2dfcba81328da689fbc3b90138304d2.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды с околонулевой динамикой на фоне высокой неопределенности в геополитике, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,01%, до 2 854,05 пункта, долларовый РТС снизился на 0,41%, до 1 137,11 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,25%, до 1 142,16 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дорожал на 4,32%, до 91,59 доллара за баррель. "В условиях снизившихся цен на нефть и неопределенных перспектив возобновления переговорного процесса у рынка нет явных драйверов для роста. Кроме того, в эту среду традиционные недельные данные по инфляции, которые краткосрочно задают динамику рынку, публиковаться не будут",- комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Индекс Мосбиржи большую часть среды провел в плюсе, бенчмарк курсировал в зоне 2850-2880 пунктов. К вечеру покупатели снизили активность. Геополитика поддерживает высокую неопределенность как по дальнейшим мирным переговорам по Украине, так и по ситуации на Ближнем Востоке", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Внимание российских инвесторов сейчас в большей степени привлечено к событиям на Ближнем Востоке. После стабилизации цен на нефть, Brent сегодня торгуется в районе 90 долларов за баррель. Волатильность остается высокой: нефтяные котировки реагируют на любые заявления и действия конфликтующих сторон", - отметил Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Лидеры роста и падения "Умеренный рост с начала торгов показал "Русал" (+0,32%) благодаря новостям о переговорах с японскими производителями автозапчастей на фоне нарушения поставок через Ормузский пролив", - рассказал Андрей Алексеев из УК "Первая". Также в лидерах роста акции "Совкомфлота" (+3,62%), "Новатэка" (+3,26%), "Россетей" (+2,81%), "Фосагро" (+2,50%) и банка "Санкт-Петербург" (+1,21%). "В лидеры роста на фоне позитивной динамики цен на газ в ЕС и новости о покупке больших объемов СПГ в России вышел "Новатэк". В числе аутсайдеров в преддверии публикации годового отчета оказалось "Русгидро" (-1,16%)", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Также в лидерах снижения акции "Акрона" (−2,45%), префы "Сургутнефтегаза" (−2,17%), обыкновенные акции "Мосбиржи" (−2,02%), ДВМП (−1,93%) и "Полюса" (−1,92%). Прогнозы Индекс, вероятно, продолжит консолидироваться вблизи 2845-2865 пунктов в ожидании новых вводных, заключил Григорьев. "В четверг МЭА опубликует месячный отчет по рынку нефти. На российском рынке ВОСА проведет "Диасофт", в повестке вопрос выплаты дивидендов за прошлые периоды. "Делимобиль" представит отчет МСФО за 2025 год. Прогноз по индексу Мосбиржи на четверг – 2800-2900 пунктов", - поделился Шепелев. "Завтра, в случае удержания выше поддержки 2850 пунктов, индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2850-2900 пунктов. В случае коррекции ближайшей поддержкой для бенчмарк выступит уровень 2810 пунктов", - считает Муштаков.
https://1prime.ru/20260311/prognoz-868218783.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/75/841357572_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_df71497d2a02c8af21dc6d50c0216cbb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, россия, мосбиржа
Экономика, Рынок, Индексы, РОССИЯ, Мосбиржа
19:45 11.03.2026
 
Российский рынок акций завершил торговую сессию с околонулевой динамикой

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды с околонулевой динамикой

© Unsplash/Anne NygårdКотировки, сток
Котировки, сток
Котировки, сток. Архивное фото
© Unsplash/Anne Nygård
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды с околонулевой динамикой на фоне высокой неопределенности в геополитике, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,01%, до 2 854,05 пункта, долларовый РТС снизился на 0,41%, до 1 137,11 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,25%, до 1 142,16 пункта.
Майский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дорожал на 4,32%, до 91,59 доллара за баррель.
"В условиях снизившихся цен на нефть и неопределенных перспектив возобновления переговорного процесса у рынка нет явных драйверов для роста. Кроме того, в эту среду традиционные недельные данные по инфляции, которые краткосрочно задают динамику рынку, публиковаться не будут",- комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Индекс Мосбиржи большую часть среды провел в плюсе, бенчмарк курсировал в зоне 2850-2880 пунктов. К вечеру покупатели снизили активность. Геополитика поддерживает высокую неопределенность как по дальнейшим мирным переговорам по Украине, так и по ситуации на Ближнем Востоке", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Внимание российских инвесторов сейчас в большей степени привлечено к событиям на Ближнем Востоке. После стабилизации цен на нефть, Brent сегодня торгуется в районе 90 долларов за баррель. Волатильность остается высокой: нефтяные котировки реагируют на любые заявления и действия конфликтующих сторон", - отметил Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
Лидеры роста и падения
"Умеренный рост с начала торгов показал "Русал" (+0,32%) благодаря новостям о переговорах с японскими производителями автозапчастей на фоне нарушения поставок через Ормузский пролив", - рассказал Андрей Алексеев из УК "Первая".
Также в лидерах роста акции "Совкомфлота" (+3,62%), "Новатэка" (+3,26%), "Россетей" (+2,81%), "Фосагро" (+2,50%) и банка "Санкт-Петербург" (+1,21%).
"В лидеры роста на фоне позитивной динамики цен на газ в ЕС и новости о покупке больших объемов СПГ в России вышел "Новатэк". В числе аутсайдеров в преддверии публикации годового отчета оказалось "Русгидро" (-1,16%)", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Также в лидерах снижения акции "Акрона" (−2,45%), префы "Сургутнефтегаза" (−2,17%), обыкновенные акции "Мосбиржи" (−2,02%), ДВМП (−1,93%) и "Полюса" (−1,92%).
Прогнозы
Индекс, вероятно, продолжит консолидироваться вблизи 2845-2865 пунктов в ожидании новых вводных, заключил Григорьев.
"В четверг МЭА опубликует месячный отчет по рынку нефти. На российском рынке ВОСА проведет "Диасофт", в повестке вопрос выплаты дивидендов за прошлые периоды. "Делимобиль" представит отчет МСФО за 2025 год. Прогноз по индексу Мосбиржи на четверг – 2800-2900 пунктов", - поделился Шепелев.
"Завтра, в случае удержания выше поддержки 2850 пунктов, индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2850-2900 пунктов. В случае коррекции ближайшей поддержкой для бенчмарк выступит уровень 2810 пунктов", - считает Муштаков.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
ЦБ в прогнозе на 2027 год допустил рекорд по прибыли банков
18:48
 
ЭкономикаРынокИндексыРОССИЯМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала