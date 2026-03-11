https://1prime.ru/20260311/aktsii-868219833.html

Российский рынок акций завершил торговую сессию с околонулевой динамикой

Российский рынок акций завершил торговую сессию с околонулевой динамикой - 11.03.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торговую сессию с околонулевой динамикой

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды с околонулевой динамикой на фоне высокой неопределенности в геополитике, следует из данных... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T19:45+0300

2026-03-11T19:45+0300

2026-03-11T19:45+0300

экономика

рынок

индексы

россия

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/75/841357572_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b2dfcba81328da689fbc3b90138304d2.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды с околонулевой динамикой на фоне высокой неопределенности в геополитике, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,01%, до 2 854,05 пункта, долларовый РТС снизился на 0,41%, до 1 137,11 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,25%, до 1 142,16 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дорожал на 4,32%, до 91,59 доллара за баррель. "В условиях снизившихся цен на нефть и неопределенных перспектив возобновления переговорного процесса у рынка нет явных драйверов для роста. Кроме того, в эту среду традиционные недельные данные по инфляции, которые краткосрочно задают динамику рынку, публиковаться не будут",- комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Индекс Мосбиржи большую часть среды провел в плюсе, бенчмарк курсировал в зоне 2850-2880 пунктов. К вечеру покупатели снизили активность. Геополитика поддерживает высокую неопределенность как по дальнейшим мирным переговорам по Украине, так и по ситуации на Ближнем Востоке", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Внимание российских инвесторов сейчас в большей степени привлечено к событиям на Ближнем Востоке. После стабилизации цен на нефть, Brent сегодня торгуется в районе 90 долларов за баррель. Волатильность остается высокой: нефтяные котировки реагируют на любые заявления и действия конфликтующих сторон", - отметил Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Лидеры роста и падения "Умеренный рост с начала торгов показал "Русал" (+0,32%) благодаря новостям о переговорах с японскими производителями автозапчастей на фоне нарушения поставок через Ормузский пролив", - рассказал Андрей Алексеев из УК "Первая". Также в лидерах роста акции "Совкомфлота" (+3,62%), "Новатэка" (+3,26%), "Россетей" (+2,81%), "Фосагро" (+2,50%) и банка "Санкт-Петербург" (+1,21%). "В лидеры роста на фоне позитивной динамики цен на газ в ЕС и новости о покупке больших объемов СПГ в России вышел "Новатэк". В числе аутсайдеров в преддверии публикации годового отчета оказалось "Русгидро" (-1,16%)", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Также в лидерах снижения акции "Акрона" (−2,45%), префы "Сургутнефтегаза" (−2,17%), обыкновенные акции "Мосбиржи" (−2,02%), ДВМП (−1,93%) и "Полюса" (−1,92%). Прогнозы Индекс, вероятно, продолжит консолидироваться вблизи 2845-2865 пунктов в ожидании новых вводных, заключил Григорьев. "В четверг МЭА опубликует месячный отчет по рынку нефти. На российском рынке ВОСА проведет "Диасофт", в повестке вопрос выплаты дивидендов за прошлые периоды. "Делимобиль" представит отчет МСФО за 2025 год. Прогноз по индексу Мосбиржи на четверг – 2800-2900 пунктов", - поделился Шепелев. "Завтра, в случае удержания выше поддержки 2850 пунктов, индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2850-2900 пунктов. В случае коррекции ближайшей поддержкой для бенчмарк выступит уровень 2810 пунктов", - считает Муштаков.

https://1prime.ru/20260311/prognoz-868218783.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, россия, мосбиржа