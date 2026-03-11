Российский рынок акций завершил торговую сессию с околонулевой динамикой
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды с околонулевой динамикой
© Unsplash/Anne NygårdКотировки, сток
Котировки, сток. Архивное фото
© Unsplash/Anne Nygård
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды с околонулевой динамикой на фоне высокой неопределенности в геополитике, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Майский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дорожал на 4,32%, до 91,59 доллара за баррель.
"В условиях снизившихся цен на нефть и неопределенных перспектив возобновления переговорного процесса у рынка нет явных драйверов для роста. Кроме того, в эту среду традиционные недельные данные по инфляции, которые краткосрочно задают динамику рынку, публиковаться не будут",- комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Индекс Мосбиржи большую часть среды провел в плюсе, бенчмарк курсировал в зоне 2850-2880 пунктов. К вечеру покупатели снизили активность. Геополитика поддерживает высокую неопределенность как по дальнейшим мирным переговорам по Украине, так и по ситуации на Ближнем Востоке", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Внимание российских инвесторов сейчас в большей степени привлечено к событиям на Ближнем Востоке. После стабилизации цен на нефть, Brent сегодня торгуется в районе 90 долларов за баррель. Волатильность остается высокой: нефтяные котировки реагируют на любые заявления и действия конфликтующих сторон", - отметил Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
Лидеры роста и падения
"Умеренный рост с начала торгов показал "Русал" (+0,32%) благодаря новостям о переговорах с японскими производителями автозапчастей на фоне нарушения поставок через Ормузский пролив", - рассказал Андрей Алексеев из УК "Первая".
Также в лидерах роста акции "Совкомфлота" (+3,62%), "Новатэка" (+3,26%), "Россетей" (+2,81%), "Фосагро" (+2,50%) и банка "Санкт-Петербург" (+1,21%).
Также в лидерах снижения акции "Акрона" (−2,45%), префы "Сургутнефтегаза" (−2,17%), обыкновенные акции "Мосбиржи" (−2,02%), ДВМП (−1,93%) и "Полюса" (−1,92%).
Прогнозы
Индекс, вероятно, продолжит консолидироваться вблизи 2845-2865 пунктов в ожидании новых вводных, заключил Григорьев.
"В четверг МЭА опубликует месячный отчет по рынку нефти. На российском рынке ВОСА проведет "Диасофт", в повестке вопрос выплаты дивидендов за прошлые периоды. "Делимобиль" представит отчет МСФО за 2025 год. Прогноз по индексу Мосбиржи на четверг – 2800-2900 пунктов", - поделился Шепелев.
"Завтра, в случае удержания выше поддержки 2850 пунктов, индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2850-2900 пунктов. В случае коррекции ближайшей поддержкой для бенчмарк выступит уровень 2810 пунктов", - считает Муштаков.