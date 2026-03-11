Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Биографическая справка

https://1prime.ru/20260311/alja-868189867.html

Президент Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отмечает в среду 65-летие. | 11.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отмечает в среду 65-летие. Ниже приводится биографическая справка. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), правитель Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян родился 11 марта 1961 года в Эль-Айне (эмират Абу-Даби, в то время – часть Договорного Омана, ныне ОАЭ). Является третьим сыном шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна (1918-2004) – первого президента ОАЭ и правителя Абу-Даби. Брат шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна (1948-2022), второго президента ОАЭ. В 1960-1970-е годы учился в школах в Эль-Айне и Абу-Даби, обучался в Королевском колледже в Рабате (Марокко). В 1979 году окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте (Великобритания), где проходил подготовку по управлению бронетанковой техникой, пилотированию вертолетов, тактической авиации и парашютной подготовке. Затем вернулся в ОАЭ, где окончил офицерские курсы в Шардже (эмират ОАЭ). Занимал ряд должностей в вооруженных силах страны, от офицера гвардии Амири (элитного подразделения сил безопасности ОАЭ) до пилота ВВС ОАЭ. В июне 1986 года занял должность командующего ВВС ОАЭ. В 1992 году стал председателем Бюро программы компенсационных сделок ОАЭ (позже переименовано в Экономический совет Тавазун). С 1993 года по 2005 год занимал должность начальника штаба вооруженных сил ОАЭ. Был ключевым советником своего отца, шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна по вопросам безопасности. В 2002 году стал председателем компании Mubadala Development Company. В ноябре 2003 года – заместитель наследного принца Абу-Даби. В ноябре 2004 года стал наследным принцем Абу-Даби. В декабре 2004 года занял пост председателя Исполнительного совета (консультативного органа при правителе эмирата Абу-Даби). В январе 2005 года был назначен заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ. В том же году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. Был членом Высшего нефтяного совета (SPC, ныне – Высший совет по финансовым и экономическим вопросам, курирующий вопросы нефти и природных ресурсов). В 2020 году стал его председателем. В сентябре 2005 года стал председателем Совета по образованию Абу-Даби (ADEC, ныне Департамент образования и знаний). В апреле 2006 года шейх основал компанию Masdar для инвестирования в возобновляемые источники энергии, экологически чистую недвижимость и экологически безопасные технологии в ОАЭ и по всему миру. В том же году он создал Меджлис (форум) для встречи выдающихся интеллектуалов, экспертов и ученых со всего мира для дискуссий по общественным вопросам и важным проблемам с целью поиска решений и перспективных подходов. С 2014 года, после перенесенного главой государства шейхом Халифой бен Заидом Аль Нахайяном инсульта, шейх Мухаммед бен Заид фактически взял на себя большую часть его функций, включая обязанности верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ. 14 мая 2022 года, после смерти Халифы бен Заида 13 мая, Федеральный высший совет избрал шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна президентом ОАЭ. Он стал третьим президентом ОАЭ и правителем Абу-Даби. В 2020 году Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сыграл ключевую роль в достижении соглашения между ОАЭ и Израилем о нормализации отношений. Активно способствовал диверсификации экономики эмирата Абу-Даби и развитию его образовательных учреждений. Уделяет большое внимание охране окружающей среды. Он сыграл важную роль в создании Агентства по охране окружающей среды Абу-Даби и возглавил усилия по сохранению соколов и дроф-красавок в ОАЭ и за рубежом, а в 2007 году запустил программу по переселению арабских ориксов (белая антилопа) в страны их обитания. Регулярно оказывает поддержку поэтическим конкурсам, демонстрирует приверженность культурным, художественным, литературным и инновационным инициативам в обществе. С 2025 года действует Фонд Мухаммеда бен Заида для человечества – благотворительная организация, призванная развивать человеческий потенциал и расширять его возможности. Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян неоднократно посещал Россию. Последний раз – 29 января 2026 года. По его словам, многие вопросы между Москвой и Абу-Даби удается решать благодаря хорошим отношениям с президентом России Владимиром Путиным. В последние годы отношения между ОАЭ и Россией развиваются ускоренными темпами. В 2019 году вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time. Имеет множество наград и медалей, среди них – орден "За заслуги" (США, 1991), медаль "Большой желтый сверкающий флаг" (Китай, 1994), федеральный орден "За заслуги" (Германия, 2008), орден "Легион Заслуг" высшей степени (Испания, 2008), национальный орден "За заслуги" (Франция, 2013), орден Мухаммеда I степени (Марокко, 2015) и др. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян женат. В семье четверо сыновей и пятеро дочерей.

