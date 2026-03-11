Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики ждут, что годовая инфляция в США сохранилась на уровне января - 11.03.2026, ПРАЙМ
Аналитики ждут, что годовая инфляция в США сохранилась на уровне января
Аналитики ждут, что годовая инфляция в США сохранилась на уровне января - 11.03.2026, ПРАЙМ
Аналитики ждут, что годовая инфляция в США сохранилась на уровне января
Годовая инфляция в США по итогам февраля сохранилась на уровне января в 2,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T09:16+0300
2026-03-11T09:16+0300
экономика
мировая экономика
сша
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам февраля сохранилась на уровне января в 2,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в среду, 11 марта, в 15.30 мск. В 10.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует окончательную оценку годовой инфляции страны. Аналитики полагают, что показатель в феврале снизился до 1,9% с уровня января в 2,1%. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 марта. За неделю, завершившуюся 27 февраля, коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 3,5 миллиона баррелей, до 439,3 миллиона баррелей. В 21.00 мск министерство финансов США опубликует данные о состоянии бюджета страны в феврале. Аналитики считают, что дефицит бюджета снизился до 75,85 миллиарда долларов с 94,615 миллиарда месяцем ранее.
мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
09:16 11.03.2026
 
Аналитики ждут, что годовая инфляция в США сохранилась на уровне января

Trading Economics: годовая инфляция в США по итогам февраля сохранилась на уровне 2,4%

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам февраля сохранилась на уровне января в 2,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в среду, 11 марта, в 15.30 мск.
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Аналитик ждет скачка инфляции в странах, полагающихся на импорт нефти
9 марта, 11:22
В 10.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует окончательную оценку годовой инфляции страны. Аналитики полагают, что показатель в феврале снизился до 1,9% с уровня января в 2,1%. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 марта. За неделю, завершившуюся 27 февраля, коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 3,5 миллиона баррелей, до 439,3 миллиона баррелей.
В 21.00 мск министерство финансов США опубликует данные о состоянии бюджета страны в феврале. Аналитики считают, что дефицит бюджета снизился до 75,85 миллиарда долларов с 94,615 миллиарда месяцем ранее.
Путин назвал причины роста мировой инфляции
9 марта, 20:14
Путин назвал причины роста мировой инфляции
9 марта, 20:14
 
ЭкономикаМировая экономикаСША
 
 
