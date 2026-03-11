https://1prime.ru/20260311/amerika-868198459.html

Аналитики ждут, что годовая инфляция в США сохранилась на уровне января

2026-03-11T09:16+0300

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам февраля сохранилась на уровне января в 2,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в среду, 11 марта, в 15.30 мск. В 10.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует окончательную оценку годовой инфляции страны. Аналитики полагают, что показатель в феврале снизился до 1,9% с уровня января в 2,1%. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 марта. За неделю, завершившуюся 27 февраля, коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 3,5 миллиона баррелей, до 439,3 миллиона баррелей. В 21.00 мск министерство финансов США опубликует данные о состоянии бюджета страны в феврале. Аналитики считают, что дефицит бюджета снизился до 75,85 миллиарда долларов с 94,615 миллиарда месяцем ранее.

