В Армении клиенты банков смогут сами блокировать финансовые операции - 11.03.2026
https://1prime.ru/20260311/armeniya-868221597.html
В Армении клиенты банков смогут сами блокировать финансовые операции
В Армении клиенты банков смогут сами блокировать финансовые операции - 11.03.2026, ПРАЙМ
В Армении клиенты банков смогут сами блокировать финансовые операции
Клиенты банков в Армении с 1 июля смогут самостоятельно блокировать сомнительные финансовые онлайн-операции, сообщает пресс-служба Центробанка республики. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T22:13+0300
2026-03-11T22:13+0300
мировая экономика
армения
банки
финансы
центральные банки
ЕРЕВАН, 11 мар - ПРАЙМ. Клиенты банков в Армении с 1 июля смогут самостоятельно блокировать сомнительные финансовые онлайн-операции, сообщает пресс-служба Центробанка республики. "С 1 июля клиенты смогут по собственной инициативе блокировать финансовые операции, осуществляемые онлайн через мобильный банкинг и веб-сайты. Например, через мобильный банкинг можно будет заблокировать оформление онлайн-кредита, онлайн-переводы со вклада или сберегательного счета, а также другие онлайн-операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что разблокировка будет производиться исключительно после идентификации и проверки личности клиента. В пресс-службе регулятора заявили, что этот инструмент позволит клиентам лучше управлять финансовыми операциями, осуществляемыми от их имени, и быть более защищенными от случаев мошенничества. "До запуска инструмента финансовыми организациями Центральный банк дополнительно проинформирует и напомнит клиентам о порядке его применения и возможностях. Наличие инструмента обязательно после 1 июля для банков, филиалов иностранных банков, кредитных организаций, расчетно-платежных организаций, осуществляющих денежные переводы, предоставляющих дистанционные финансовые услуги", - заявили в пресс-службе.
армения
мировая экономика, армения, банки, финансы, центральные банки
Мировая экономика, АРМЕНИЯ, Банки, Финансы, центральные банки
22:13 11.03.2026
 
В Армении клиенты банков смогут сами блокировать финансовые операции

В Армении клиенты банков с 1 июля смогут сами блокировать финансовые операции

© РИА Новости . Валерий Мельников
Cмартфон в руках мужчины
Cмартфон в руках мужчины - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Cмартфон в руках мужчины. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
ЕРЕВАН, 11 мар - ПРАЙМ. Клиенты банков в Армении с 1 июля смогут самостоятельно блокировать сомнительные финансовые онлайн-операции, сообщает пресс-служба Центробанка республики.
"С 1 июля клиенты смогут по собственной инициативе блокировать финансовые операции, осуществляемые онлайн через мобильный банкинг и веб-сайты. Например, через мобильный банкинг можно будет заблокировать оформление онлайн-кредита, онлайн-переводы со вклада или сберегательного счета, а также другие онлайн-операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разблокировка будет производиться исключительно после идентификации и проверки личности клиента.
В пресс-службе регулятора заявили, что этот инструмент позволит клиентам лучше управлять финансовыми операциями, осуществляемыми от их имени, и быть более защищенными от случаев мошенничества.
"До запуска инструмента финансовыми организациями Центральный банк дополнительно проинформирует и напомнит клиентам о порядке его применения и возможностях. Наличие инструмента обязательно после 1 июля для банков, филиалов иностранных банков, кредитных организаций, расчетно-платежных организаций, осуществляющих денежные переводы, предоставляющих дистанционные финансовые услуги", - заявили в пресс-службе.
Армения и Турция обсудили сотрудничество в энергетике
Армения и Турция обсудили сотрудничество в энергетике
Заголовок открываемого материала