https://1prime.ru/20260311/armeniya-868221597.html
В Армении клиенты банков смогут сами блокировать финансовые операции
В Армении клиенты банков смогут сами блокировать финансовые операции - 11.03.2026, ПРАЙМ
В Армении клиенты банков смогут сами блокировать финансовые операции
Клиенты банков в Армении с 1 июля смогут самостоятельно блокировать сомнительные финансовые онлайн-операции, сообщает пресс-служба Центробанка республики. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T22:13+0300
2026-03-11T22:13+0300
2026-03-11T22:13+0300
мировая экономика
армения
банки
финансы
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83277/14/832771400_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b71fbe43712a5e27106c144af49c7db0.jpg
ЕРЕВАН, 11 мар - ПРАЙМ. Клиенты банков в Армении с 1 июля смогут самостоятельно блокировать сомнительные финансовые онлайн-операции, сообщает пресс-служба Центробанка республики. "С 1 июля клиенты смогут по собственной инициативе блокировать финансовые операции, осуществляемые онлайн через мобильный банкинг и веб-сайты. Например, через мобильный банкинг можно будет заблокировать оформление онлайн-кредита, онлайн-переводы со вклада или сберегательного счета, а также другие онлайн-операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что разблокировка будет производиться исключительно после идентификации и проверки личности клиента. В пресс-службе регулятора заявили, что этот инструмент позволит клиентам лучше управлять финансовыми операциями, осуществляемыми от их имени, и быть более защищенными от случаев мошенничества. "До запуска инструмента финансовыми организациями Центральный банк дополнительно проинформирует и напомнит клиентам о порядке его применения и возможностях. Наличие инструмента обязательно после 1 июля для банков, филиалов иностранных банков, кредитных организаций, расчетно-платежных организаций, осуществляющих денежные переводы, предоставляющих дистанционные финансовые услуги", - заявили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20260310/energetika-868186990.html
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83277/14/832771400_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f7bd0a3dbdbd1dcbb20523cc4d91e05f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, армения, банки, финансы, центральные банки
Мировая экономика, АРМЕНИЯ, Банки, Финансы, центральные банки
В Армении клиенты банков смогут сами блокировать финансовые операции
В Армении клиенты банков с 1 июля смогут сами блокировать финансовые операции