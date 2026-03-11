https://1prime.ru/20260311/armeniya-868221597.html

В Армении клиенты банков смогут сами блокировать финансовые операции

ЕРЕВАН, 11 мар - ПРАЙМ. Клиенты банков в Армении с 1 июля смогут самостоятельно блокировать сомнительные финансовые онлайн-операции, сообщает пресс-служба Центробанка республики. "С 1 июля клиенты смогут по собственной инициативе блокировать финансовые операции, осуществляемые онлайн через мобильный банкинг и веб-сайты. Например, через мобильный банкинг можно будет заблокировать оформление онлайн-кредита, онлайн-переводы со вклада или сберегательного счета, а также другие онлайн-операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что разблокировка будет производиться исключительно после идентификации и проверки личности клиента. В пресс-службе регулятора заявили, что этот инструмент позволит клиентам лучше управлять финансовыми операциями, осуществляемыми от их имени, и быть более защищенными от случаев мошенничества. "До запуска инструмента финансовыми организациями Центральный банк дополнительно проинформирует и напомнит клиентам о порядке его применения и возможностях. Наличие инструмента обязательно после 1 июля для банков, филиалов иностранных банков, кредитных организаций, расчетно-платежных организаций, осуществляющих денежные переводы, предоставляющих дистанционные финансовые услуги", - заявили в пресс-службе.

