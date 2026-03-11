https://1prime.ru/20260311/aviakompanija-868188857.html

Авиакомпания Gulf Air перебазировала часть флота для возобновления рейсов

СТАМБУЛ, 11 мар - ПРАЙМ. Национальный перевозчик Бахрейна, авиакомпания Gulf Air сообщила, что перебазировала часть своего флота для возобновления своих рейсов, при этом из Манамы рейсы выполняться не будут. Компания приостановила полеты из Манамы с началом боевых действий на Ближнем Востоке. В ночь на среду из аэропорта бахрейнской столицы вылетели не менее десяти самолетов компании, часть из них - в Саудовскую Аравию. "Gulf Air временно перераспределила некоторые свои самолеты, чтобы обеспечить продолжение рейсов и усилить авиамаршруты для клиентов", - цитирует заявление компании агентство BNA. Ранее в Национальном центре по связям со СМИ Бахрейна сообщили РИА Новости, что из-за закрытого воздушного пространства королевства Gulf Air запустит несколько рейсов между международным аэропортом имени короля Фахда в городе Даммаме на востоке Саудовской Аравии и аэропортами в Европе и Азии начиная с 11 марта. Авиакомпания Gulf Air подтвердила, что воздушное пространство Бахрейна остается закрытым. Минобороны Бахрейна утверждает, что ПВО страны сбила в ночь на среду иранскую баллистическую ракету.

