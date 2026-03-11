https://1prime.ru/20260311/aviaport-868191182.html
"Авиапорт" предложил учредить в России День работника беспилотной авиации
"Авиапорт" предложил учредить в России День работника беспилотной авиации - 11.03.2026
"Авиапорт" предложил учредить в России День работника беспилотной авиации
Российское экспертное сообщество в области беспилотной авиации в лице отраслевого агентства "Авиапорт" выступило с инициативой учреждения в России 23 мая нового | 11.03.2026
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Российское экспертное сообщество в области беспилотной авиации в лице отраслевого агентства "Авиапорт" выступило с инициативой учреждения в России 23 мая нового профессионального праздника – Дня работника беспилотной авиации, сообщил РИА Новости генеральный директор агентства Иван Скляров.
"Отраслевое агентство "Авиапорт" запускает общественную инициативу об учреждении в России нового профессионального праздника – Дня работника беспилотной авиации. За праздником предлагается закрепить дату 23 мая – день принятия на вооружение постановлением Совета министров СССР первого отечественного серийного беспилотника Ту-123 "Ястреб", - сказал Скляров.
По его словам, сегодня беспилотная авиация кардинально меняет целые секторы экономики и обеспечивает лидерство на полях сражений.
"Процветание и благополучие нашей страны напрямую зависят от развития этой отрасли", - подчеркнул Скляров.
В рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", запущенного в России в 2024 году, планируется подготовить более 1 миллиона специалистов – от операторов до инженеров-конструкторов и IT-специалистов.
"Учреждение профессионального праздника "День работника беспилотной авиации" послужит признанием заслуг сотен тысяч специалистов, создающих и эксплуатирующих беспилотные авиационные системы", - сказал Скляров.
Он также сообщил, что письмо с инициативой учреждения праздника направлено во вторник главе правительства РФ Михаилу Мишустину.
