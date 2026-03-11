https://1prime.ru/20260311/aviaport-868191182.html

"Авиапорт" предложил учредить в России День работника беспилотной авиации

"Авиапорт" предложил учредить в России День работника беспилотной авиации - 11.03.2026, ПРАЙМ

"Авиапорт" предложил учредить в России День работника беспилотной авиации

Российское экспертное сообщество в области беспилотной авиации в лице отраслевого агентства "Авиапорт" выступило с инициативой учреждения в России 23 мая нового | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T03:04+0300

2026-03-11T03:04+0300

2026-03-11T03:04+0300

бизнес

россия

рф

михаил мишустин

совет министров

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868191182.jpg?1773187460

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Российское экспертное сообщество в области беспилотной авиации в лице отраслевого агентства "Авиапорт" выступило с инициативой учреждения в России 23 мая нового профессионального праздника – Дня работника беспилотной авиации, сообщил РИА Новости генеральный директор агентства Иван Скляров. "Отраслевое агентство "Авиапорт" запускает общественную инициативу об учреждении в России нового профессионального праздника – Дня работника беспилотной авиации. За праздником предлагается закрепить дату 23 мая – день принятия на вооружение постановлением Совета министров СССР первого отечественного серийного беспилотника Ту-123 "Ястреб", - сказал Скляров. По его словам, сегодня беспилотная авиация кардинально меняет целые секторы экономики и обеспечивает лидерство на полях сражений. "Процветание и благополучие нашей страны напрямую зависят от развития этой отрасли", - подчеркнул Скляров. В рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", запущенного в России в 2024 году, планируется подготовить более 1 миллиона специалистов – от операторов до инженеров-конструкторов и IT-специалистов. "Учреждение профессионального праздника "День работника беспилотной авиации" послужит признанием заслуг сотен тысяч специалистов, создающих и эксплуатирующих беспилотные авиационные системы", - сказал Скляров. Он также сообщил, что письмо с инициативой учреждения праздника направлено во вторник главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, михаил мишустин, совет министров