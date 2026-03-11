Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Авиапорт" предложил учредить в России День работника беспилотной авиации - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260311/aviaport-868191182.html
"Авиапорт" предложил учредить в России День работника беспилотной авиации
"Авиапорт" предложил учредить в России День работника беспилотной авиации - 11.03.2026, ПРАЙМ
"Авиапорт" предложил учредить в России День работника беспилотной авиации
Российское экспертное сообщество в области беспилотной авиации в лице отраслевого агентства "Авиапорт" выступило с инициативой учреждения в России 23 мая нового | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T03:04+0300
2026-03-11T03:04+0300
бизнес
россия
рф
михаил мишустин
совет министров
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868191182.jpg?1773187460
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Российское экспертное сообщество в области беспилотной авиации в лице отраслевого агентства "Авиапорт" выступило с инициативой учреждения в России 23 мая нового профессионального праздника – Дня работника беспилотной авиации, сообщил РИА Новости генеральный директор агентства Иван Скляров. "Отраслевое агентство "Авиапорт" запускает общественную инициативу об учреждении в России нового профессионального праздника – Дня работника беспилотной авиации. За праздником предлагается закрепить дату 23 мая – день принятия на вооружение постановлением Совета министров СССР первого отечественного серийного беспилотника Ту-123 "Ястреб", - сказал Скляров. По его словам, сегодня беспилотная авиация кардинально меняет целые секторы экономики и обеспечивает лидерство на полях сражений. "Процветание и благополучие нашей страны напрямую зависят от развития этой отрасли", - подчеркнул Скляров. В рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", запущенного в России в 2024 году, планируется подготовить более 1 миллиона специалистов – от операторов до инженеров-конструкторов и IT-специалистов. "Учреждение профессионального праздника "День работника беспилотной авиации" послужит признанием заслуг сотен тысяч специалистов, создающих и эксплуатирующих беспилотные авиационные системы", - сказал Скляров. Он также сообщил, что письмо с инициативой учреждения праздника направлено во вторник главе правительства РФ Михаилу Мишустину.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, михаил мишустин, совет министров
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, совет министров
03:04 11.03.2026
 
"Авиапорт" предложил учредить в России День работника беспилотной авиации

"Авиапорт" предложил учредить День работника беспилотной авиации 23 мая

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Российское экспертное сообщество в области беспилотной авиации в лице отраслевого агентства "Авиапорт" выступило с инициативой учреждения в России 23 мая нового профессионального праздника – Дня работника беспилотной авиации, сообщил РИА Новости генеральный директор агентства Иван Скляров.
"Отраслевое агентство "Авиапорт" запускает общественную инициативу об учреждении в России нового профессионального праздника – Дня работника беспилотной авиации. За праздником предлагается закрепить дату 23 мая – день принятия на вооружение постановлением Совета министров СССР первого отечественного серийного беспилотника Ту-123 "Ястреб", - сказал Скляров.
По его словам, сегодня беспилотная авиация кардинально меняет целые секторы экономики и обеспечивает лидерство на полях сражений.
"Процветание и благополучие нашей страны напрямую зависят от развития этой отрасли", - подчеркнул Скляров.
В рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", запущенного в России в 2024 году, планируется подготовить более 1 миллиона специалистов – от операторов до инженеров-конструкторов и IT-специалистов.
"Учреждение профессионального праздника "День работника беспилотной авиации" послужит признанием заслуг сотен тысяч специалистов, создающих и эксплуатирующих беспилотные авиационные системы", - сказал Скляров.
Он также сообщил, что письмо с инициативой учреждения праздника направлено во вторник главе правительства РФ Михаилу Мишустину.
 
БизнесРОССИЯРФМихаил Мишустинсовет министров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала