"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать в России товарный знак Lada Business
2026-03-11T16:53+0300
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" подал заявку на регистрацию в России товарного знака Lada Business, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указано акционерное общество "АвтоВАЗ". Согласно документам, под этим товарным знаком компания хочет продавать в России автомобили и запасные части к ним, а также оказывать услуги по ремонту и аренде автотранспорта.
2026
