"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать в России товарный знак Lada Business - 11.03.2026
"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать в России товарный знак Lada Business
"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать в России товарный знак Lada Business - 11.03.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать в России товарный знак Lada Business
"АвтоВАЗ" подал заявку на регистрацию в России товарного знака Lada Business, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T16:53+0300
2026-03-11T16:53+0300
бизнес
россия
автоваз
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/06/868077424_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_998b66345582c890e7d09e0f2d269171.jpg
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" подал заявку на регистрацию в России товарного знака Lada Business, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указано акционерное общество "АвтоВАЗ". Согласно документам, под этим товарным знаком компания хочет продавать в России автомобили и запасные части к ним, а также оказывать услуги по ремонту и аренде автотранспорта.
2026
Бизнес, РОССИЯ, АвтоВАЗ, Роспатент
16:53 11.03.2026
 
"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать в России товарный знак Lada Business

"АвтоВАЗ" подал заявку на регистрацию в России товарного знака Lada Business

Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" подал заявку на регистрацию в России товарного знака Lada Business, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указано акционерное общество "АвтоВАЗ".
Согласно документам, под этим товарным знаком компания хочет продавать в России автомобили и запасные части к ним, а также оказывать услуги по ремонту и аренде автотранспорта.
Бизнес РОССИЯ АвтоВАЗ Роспатент
 
 
