В Башкирии и Алтайском крае есть запасы качественного меда

УФА/БАРНАУЛ, 11 мар – ПРАЙМ. Запасы качественного и разнообразного меда в Башкирии и Алтайском крае есть, рассказали РИА Новости производители меда. Ранее в "Руспродсоюзе" сообщили, что погодные условия в основных медоносных регионах, а также неурожай меда могут привести к его дефициту в России в 2026 году. В Алтайском крае в 2025 году было произведено достаточное количество меда, сообщили в региональном управлении по пищевой и перерабатывающей промышленности. "Учитывая неполную ясность и уверенность в погодных условиях сезона сбора текущего года, не все пчеловоды спешат расстаться с урожаем предыдущего. В Алтайском крае мёд есть, меда много. Мёд - качественный, разнообразный ", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о возможном дефиците меда. В Башкирии в последние годы производство меда снижалось из-за болезней пчел, которые завозились из Узбекистана, от них заражались и гибли местные насекомые, рассказал председатель организации "Пчеловоды Башкирии" Рамил Магданов. Однако в 2025 году в Башкирии было добыто около 5 тысяч тонн мёда, наметился рост, а с 2026 года ввоз пчел из Центральной Азии запрещен. "Пчеловоды Башкирии" планируют поднимать поголовье пчелосемей на 20% ежегодно. Зима 2025-2026 выдалась на редкость очень снежной, не стоит ждать засухи. Валовую добычу мёда планируется поднять до 6 тысяч тонн", - сообщил Магданов. Башкирия и Алтайский край - ведущие регионы медосбора в России. Бренды "Алтайский мёд" и "Башкирский мёд" зарегистрированы в Роспатенте как региональные продукты.

