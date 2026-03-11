В Белоруссии рассказали, когда начнут опытную эксплуатацию цифрового рубля

https://1prime.ru/20260311/belorussiya-868221463.html

МИНСК, 11 мар - ПРАЙМ. Начало опытно-промышленной эксплуатации белорусского цифрового рубля запланировано на 1 июля, сообщил первый зампред правления национального банка Белоруссии Александр Егоров. "Сейчас мы в стадии доработки программного обеспечения. Мы планируем с 1 июля 2026 года войти в опытно-промышленную эксплуатацию, которая позволит нам отработать конкретные кейсы: как это будет выглядеть как на стороне банков с точки зрения дистанционных каналов доступа к цифровому счету, так и на стороне национального банка, и отработки алгоритмов системы "блокчейн", которые находятся на стороне национального банка", - сказал Егоров на видео, распространенном пресс-службой финрегулятора. Первый зампред отметил, что промышленная эксплуатация белорусского цифрового рубля начнется после приведения соответствующих регулирующих актов в соответствие с законом о цифровом рубле, внесенном в белорусский парламент в конце февраля. Ожидается, что в ближайшее время документ будет рассмотрен депутатами в первом чтении. Ранее Егоров говорил, что цифровой белорусский рубль заработает в 2026 году, а активно начнет применяться в 2027 году.

