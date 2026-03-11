https://1prime.ru/20260311/benzin-868215223.html
СМИ сообщили, что происходит у границы России с ЕС
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Жители Германии и Польши массово направляются в Калининградскую область, чтобы купить более дешевый бензин, из-за чего на границе образуются длинные очереди автомобилей, сообщает издание Life."Немцы и поляки массово едут в Калининградскую область из-за резкого роста цен на бензин на фоне конфликта на Ближнем Востоке", — говорится в публикации.По данным издания, за последние десять дней стоимость топлива в странах Евросоюза выросла более чем на 15 процентов.В понедельник мировые цены на нефть поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке, однако затем немного снизились.Позднее газета The Wall Street Journal сообщила, что стоимость нефти опустилась ниже 90 долларов за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о скором завершении операции против Ирана.
