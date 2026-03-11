Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили, что происходит у границы России с ЕС - 11.03.2026
СМИ сообщили, что происходит у границы России с ЕС
СМИ сообщили, что происходит у границы России с ЕС - 11.03.2026
СМИ сообщили, что происходит у границы России с ЕС
Жители Германии и Польши массово направляются в Калининградскую область, чтобы купить более дешевый бензин, из-за чего на границе образуются длинные очереди... | 11.03.2026
в мире
германия
польша
ближний восток
дональд трамп
the wall street journal
ес
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Жители Германии и Польши массово направляются в Калининградскую область, чтобы купить более дешевый бензин, из-за чего на границе образуются длинные очереди автомобилей, сообщает издание Life."Немцы и поляки массово едут в Калининградскую область из-за резкого роста цен на бензин на фоне конфликта на Ближнем Востоке", — говорится в публикации.По данным издания, за последние десять дней стоимость топлива в странах Евросоюза выросла более чем на 15 процентов.В понедельник мировые цены на нефть поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке, однако затем немного снизились.Позднее газета The Wall Street Journal сообщила, что стоимость нефти опустилась ниже 90 долларов за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о скором завершении операции против Ирана.
германия
польша
ближний восток
в мире, германия, польша, ближний восток, дональд трамп, the wall street journal, ес
В мире, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, The Wall Street Journal, ЕС
17:20 11.03.2026
 
СМИ сообщили, что происходит у границы России с ЕС

Life: немцы и поляки едут в Калининград за дешевым бензином

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Топливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Жители Германии и Польши массово направляются в Калининградскую область, чтобы купить более дешевый бензин, из-за чего на границе образуются длинные очереди автомобилей, сообщает издание Life.
"Немцы и поляки массово едут в Калининградскую область из-за резкого роста цен на бензин на фоне конфликта на Ближнем Востоке", — говорится в публикации.
"Четкий сигнал". Ситуация на границе с Россией всполошила Финляндию
28 февраля, 16:48
28 февраля, 16:48
По данным издания, за последние десять дней стоимость топлива в странах Евросоюза выросла более чем на 15 процентов.
В понедельник мировые цены на нефть поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке, однако затем немного снизились.
Позднее газета The Wall Street Journal сообщила, что стоимость нефти опустилась ниже 90 долларов за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о скором завершении операции против Ирана.
СМИ забили тревогу из-за ситуации на границе России и Эстонии
23 февраля, 23:47
23 февраля, 23:47
 
В миреГЕРМАНИЯПОЛЬШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампThe Wall Street JournalЕС
 
 
