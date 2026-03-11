https://1prime.ru/20260311/benzin-868224643.html
Правительство Мексики сохранит согласованный потолок цены на бензин
Правительство Мексики сохранит согласованный потолок цены на бензин - 11.03.2026, ПРАЙМ
Правительство Мексики сохранит согласованный потолок цены на бензин
Правительство Мексики договорилось с владельцами автозаправочных станций о сохранении цены на бензин АИ-87 ниже 24 песо за литр, сообщила президент Клаудия... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T23:57+0300
2026-03-11T23:57+0300
2026-03-11T23:58+0300
экономика
мексика
клаудия шейнбаум
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76243/85/762438513_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_7f15df33858c8cd93d1adef96a668801.jpg
МЕХИКО, 11 мар - ПРАЙМ. Правительство Мексики договорилось с владельцами автозаправочных станций о сохранении цены на бензин АИ-87 ниже 24 песо за литр, сообщила президент Клаудия Шейнбаум. "Пока в мире растет цена на бензин, в Мексике мы защищаем экономику семей, продлевая добровольное соглашение с 96% автозаправочных станций, чтобы цена на обычный бензин сохранялась на уровне ниже 24 песо за литр (около 107 рублей - ред.)", - написала Шейнбаум в соцсети X. Речь идет о добровольном соглашении между правительством и владельцами автозаправочных станций, направленном на сдерживание роста цен на наиболее распространенную марку бензина в стране.
https://1prime.ru/20260227/minfin-867859820.html
мексика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76243/85/762438513_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_6ca3b89d41e8c2333f6da1005b7a6171.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мексика, клаудия шейнбаум, мировая экономика
Экономика, МЕКСИКА, Клаудия Шейнбаум, Мировая экономика
Правительство Мексики сохранит согласованный потолок цены на бензин
Шейнбаум: правительство Мексики сохранит согласованный потолок цены на бензин