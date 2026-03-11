https://1prime.ru/20260311/benzin-868224643.html

Правительство Мексики сохранит согласованный потолок цены на бензин

Правительство Мексики сохранит согласованный потолок цены на бензин - 11.03.2026, ПРАЙМ

Правительство Мексики сохранит согласованный потолок цены на бензин

Правительство Мексики договорилось с владельцами автозаправочных станций о сохранении цены на бензин АИ-87 ниже 24 песо за литр, сообщила президент Клаудия... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T23:57+0300

2026-03-11T23:57+0300

2026-03-11T23:58+0300

экономика

мексика

клаудия шейнбаум

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/76243/85/762438513_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_7f15df33858c8cd93d1adef96a668801.jpg

МЕХИКО, 11 мар - ПРАЙМ. Правительство Мексики договорилось с владельцами автозаправочных станций о сохранении цены на бензин АИ-87 ниже 24 песо за литр, сообщила президент Клаудия Шейнбаум. "Пока в мире растет цена на бензин, в Мексике мы защищаем экономику семей, продлевая добровольное соглашение с 96% автозаправочных станций, чтобы цена на обычный бензин сохранялась на уровне ниже 24 песо за литр (около 107 рублей - ред.)", - написала Шейнбаум в соцсети X. Речь идет о добровольном соглашении между правительством и владельцами автозаправочных станций, направленном на сдерживание роста цен на наиболее распространенную марку бензина в стране.

https://1prime.ru/20260227/minfin-867859820.html

мексика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мексика, клаудия шейнбаум, мировая экономика