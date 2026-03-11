Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство Мексики сохранит согласованный потолок цены на бензин - 11.03.2026
Правительство Мексики сохранит согласованный потолок цены на бензин
Правительство Мексики сохранит согласованный потолок цены на бензин - 11.03.2026, ПРАЙМ
Правительство Мексики сохранит согласованный потолок цены на бензин
Правительство Мексики договорилось с владельцами автозаправочных станций о сохранении цены на бензин АИ-87 ниже 24 песо за литр, сообщила президент Клаудия... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T23:57+0300
2026-03-11T23:58+0300
экономика
мексика
клаудия шейнбаум
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76243/85/762438513_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_7f15df33858c8cd93d1adef96a668801.jpg
МЕХИКО, 11 мар - ПРАЙМ. Правительство Мексики договорилось с владельцами автозаправочных станций о сохранении цены на бензин АИ-87 ниже 24 песо за литр, сообщила президент Клаудия Шейнбаум. "Пока в мире растет цена на бензин, в Мексике мы защищаем экономику семей, продлевая добровольное соглашение с 96% автозаправочных станций, чтобы цена на обычный бензин сохранялась на уровне ниже 24 песо за литр (около 107 рублей - ред.)", - написала Шейнбаум в соцсети X. Речь идет о добровольном соглашении между правительством и владельцами автозаправочных станций, направленном на сдерживание роста цен на наиболее распространенную марку бензина в стране.
https://1prime.ru/20260227/minfin-867859820.html
мексика
мексика, клаудия шейнбаум, мировая экономика
Экономика, МЕКСИКА, Клаудия Шейнбаум, Мировая экономика
23:57 11.03.2026 (обновлено: 23:58 11.03.2026)
 
Правительство Мексики сохранит согласованный потолок цены на бензин

Шейнбаум: правительство Мексики сохранит согласованный потолок цены на бензин

© РИА Новости . Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики
Флаг Мексики - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Флаг Мексики. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 11 мар - ПРАЙМ. Правительство Мексики договорилось с владельцами автозаправочных станций о сохранении цены на бензин АИ-87 ниже 24 песо за литр, сообщила президент Клаудия Шейнбаум.
"Пока в мире растет цена на бензин, в Мексике мы защищаем экономику семей, продлевая добровольное соглашение с 96% автозаправочных станций, чтобы цена на обычный бензин сохранялась на уровне ниже 24 песо за литр (около 107 рублей - ред.)", - написала Шейнбаум в соцсети X.
Речь идет о добровольном соглашении между правительством и владельцами автозаправочных станций, направленном на сдерживание роста цен на наиболее распространенную марку бензина в стране.
Минфин Мексики и налоговая служба США договорились о сотрудничестве
27 февраля, 00:57
27 февраля, 00:57
 
ЭкономикаМЕКСИКАКлаудия ШейнбаумМировая экономика
 
 
