Названы самые высокие бонусы в конце года - 11.03.2026
Названы самые высокие бонусы в конце года
Названы самые высокие бонусы в конце года - 11.03.2026, ПРАЙМ
Названы самые высокие бонусы в конце года
Самые высокие бонусы в конце прошлого года были в России у управляющих фондами и сотрудников холдингов, выяснило РИА Новости по данным статистики. | 11.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Самые высокие бонусы в конце прошлого года были в России у управляющих фондами и сотрудников холдингов, выяснило РИА Новости по данным статистики. Так, у управляющих фондами разница между средней зарплатой в декабре и ноябре достигла 645 тысяч рублей, а у сотрудников холдинговых компаний - 399 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают занятые в сфере денежного посредничества с 319 тысячами рублей. Премии свыше 200 тысяч рублей получили еще в шести отраслях. Занятым в добыче нефти в среднем начислили на 283 тысячи рублей больше, чем в ноябре, сотрудникам головных офисов - на 281 тысячу, а работникам негосударственных пенсионных фондов - на 277 тысяч. Бонусы примерно в 243 тысячи рублей были в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений. А ученые в области общественных и гуманитарных наук и сотрудники производств носителей информации получили 207 и 205 тысяч соответственно. "В декабре рост зарплат был связан с выплатами бонусов, премий и 13-х зарплат. В конце года всегда сезонно подрастают доходы населения", - объяснил агентству главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.
финансы, общество, "бкс мир инвестиций"
Финансы, Общество , "БКС Мир инвестиций"
Названы самые высокие бонусы в конце года

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Самые высокие бонусы в конце прошлого года были в России у управляющих фондами и сотрудников холдингов, выяснило РИА Новости по данным статистики.
Так, у управляющих фондами разница между средней зарплатой в декабре и ноябре достигла 645 тысяч рублей, а у сотрудников холдинговых компаний - 399 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают занятые в сфере денежного посредничества с 319 тысячами рублей.
Премии свыше 200 тысяч рублей получили еще в шести отраслях. Занятым в добыче нефти в среднем начислили на 283 тысячи рублей больше, чем в ноябре, сотрудникам головных офисов - на 281 тысячу, а работникам негосударственных пенсионных фондов - на 277 тысяч.
Бонусы примерно в 243 тысячи рублей были в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений. А ученые в области общественных и гуманитарных наук и сотрудники производств носителей информации получили 207 и 205 тысяч соответственно.
"В декабре рост зарплат был связан с выплатами бонусов, премий и 13-х зарплат. В конце года всегда сезонно подрастают доходы населения", - объяснил агентству главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.
 
