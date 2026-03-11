https://1prime.ru/20260311/bonusy-868188662.html

Названы самые высокие бонусы в конце года

Названы самые высокие бонусы в конце года - 11.03.2026, ПРАЙМ

Названы самые высокие бонусы в конце года

Самые высокие бонусы в конце прошлого года были в России у управляющих фондами и сотрудников холдингов, выяснило РИА Новости по данным статистики. | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T00:36+0300

2026-03-11T00:36+0300

2026-03-11T00:36+0300

финансы

общество

"бкс мир инвестиций"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868188662.jpg?1773178570

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Самые высокие бонусы в конце прошлого года были в России у управляющих фондами и сотрудников холдингов, выяснило РИА Новости по данным статистики. Так, у управляющих фондами разница между средней зарплатой в декабре и ноябре достигла 645 тысяч рублей, а у сотрудников холдинговых компаний - 399 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают занятые в сфере денежного посредничества с 319 тысячами рублей. Премии свыше 200 тысяч рублей получили еще в шести отраслях. Занятым в добыче нефти в среднем начислили на 283 тысячи рублей больше, чем в ноябре, сотрудникам головных офисов - на 281 тысячу, а работникам негосударственных пенсионных фондов - на 277 тысяч. Бонусы примерно в 243 тысячи рублей были в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений. А ученые в области общественных и гуманитарных наук и сотрудники производств носителей информации получили 207 и 205 тысяч соответственно. "В декабре рост зарплат был связан с выплатами бонусов, премий и 13-х зарплат. В конце года всегда сезонно подрастают доходы населения", - объяснил агентству главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, общество , "бкс мир инвестиций"