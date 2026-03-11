Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бразилия почти в три раза увеличила экспорт лимонов в Россию - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260311/brazilija-868189139.html
Бразилия почти в три раза увеличила экспорт лимонов в Россию
Бразилия почти в три раза увеличила экспорт лимонов в Россию - 11.03.2026, ПРАЙМ
Бразилия почти в три раза увеличила экспорт лимонов в Россию
Бразилия в феврале этого года почти в три раза нарастила экспорт лимонов в Россию - до максимальных значений за полгода, подсчитало РИА Новости по данным... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T01:18+0300
2026-03-11T01:18+0300
экономика
россия
бразилия
рф
нидерланды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868189139.jpg?1773181105
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Бразилия в феврале этого года почти в три раза нарастила экспорт лимонов в Россию - до максимальных значений за полгода, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Стоимость поставок бразильских лимонов в РФ в феврале 2026 года составила 575,7 тысячи долларов (413 тонн) - это максимум с сентября прошлого года. В годовом выражении поставки выросли в 2,7 раза, а за месяц - в 1,9 раза. Таким образом Россия по итогам месяца вошла в тройку крупнейших покупателей бразильских лимонов. Год назад она была пятой. В пятерке также расположились Нидерланды (10,9 миллиона долларов), Великобритания (1,9 миллиона), Канада (264 тысячи) и Португалия (258 тысяч долларов). При этом за весь прошлый год из Бразилии в Россию прибыло 4,5 тысячи тонн лимонов на рекордные 6,2 миллиона долларов. Суммарный объем бразильского экспорта лимонов за февраль составил 14,6 миллиона долларов против 11,8 миллиона годом ранее.
бразилия
рф
нидерланды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бразилия, рф, нидерланды
Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, РФ, НИДЕРЛАНДЫ
01:18 11.03.2026
 
Бразилия почти в три раза увеличила экспорт лимонов в Россию

Бразилия в феврале почти в три раза нарастила экспорт лимонов в Россию

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Бразилия в феврале этого года почти в три раза нарастила экспорт лимонов в Россию - до максимальных значений за полгода, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Стоимость поставок бразильских лимонов в РФ в феврале 2026 года составила 575,7 тысячи долларов (413 тонн) - это максимум с сентября прошлого года. В годовом выражении поставки выросли в 2,7 раза, а за месяц - в 1,9 раза.
Таким образом Россия по итогам месяца вошла в тройку крупнейших покупателей бразильских лимонов. Год назад она была пятой. В пятерке также расположились Нидерланды (10,9 миллиона долларов), Великобритания (1,9 миллиона), Канада (264 тысячи) и Португалия (258 тысяч долларов).
При этом за весь прошлый год из Бразилии в Россию прибыло 4,5 тысячи тонн лимонов на рекордные 6,2 миллиона долларов.
Суммарный объем бразильского экспорта лимонов за февраль составил 14,6 миллиона долларов против 11,8 миллиона годом ранее.
 
ЭкономикаРОССИЯБРАЗИЛИЯРФНИДЕРЛАНДЫ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала