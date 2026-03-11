https://1prime.ru/20260311/brazilija-868189139.html
Бразилия почти в три раза увеличила экспорт лимонов в Россию
Бразилия почти в три раза увеличила экспорт лимонов в Россию
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Бразилия в феврале этого года почти в три раза нарастила экспорт лимонов в Россию - до максимальных значений за полгода, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Стоимость поставок бразильских лимонов в РФ в феврале 2026 года составила 575,7 тысячи долларов (413 тонн) - это максимум с сентября прошлого года. В годовом выражении поставки выросли в 2,7 раза, а за месяц - в 1,9 раза.
Таким образом Россия по итогам месяца вошла в тройку крупнейших покупателей бразильских лимонов. Год назад она была пятой. В пятерке также расположились Нидерланды (10,9 миллиона долларов), Великобритания (1,9 миллиона), Канада (264 тысячи) и Португалия (258 тысяч долларов).
При этом за весь прошлый год из Бразилии в Россию прибыло 4,5 тысячи тонн лимонов на рекордные 6,2 миллиона долларов.
Суммарный объем бразильского экспорта лимонов за февраль составил 14,6 миллиона долларов против 11,8 миллиона годом ранее.
