Бразилия возобновила закупки хлебобулочных изделий из России

2026-03-11T07:18+0300

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Бразилия в феврале возобновила закупки хлебобулочных изделий из России после двухмесячной паузы, выяснило РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, в прошлом месяце бразильские компании ввезли российскую выпечку на 13,7 тысячи долларов. В последний раз поставки осуществлялись в ноябре 2025 года, их сумма составила 16,8 тысячи долларов. При этом годом ранее - в феврале 2025 года поставок не было. Больше всего в феврале Бразилия закупила выпечку из Италии (26% от всех поставок), Польши (20,8%) и Португалии (6,6%). Доля России составила менее 1% в корзине импортных хлебобулочных изделий.

