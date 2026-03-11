Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бразилия возобновила закупки хлебобулочных изделий из России - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260311/brazilija-868195610.html
Бразилия возобновила закупки хлебобулочных изделий из России
Бразилия возобновила закупки хлебобулочных изделий из России - 11.03.2026, ПРАЙМ
Бразилия возобновила закупки хлебобулочных изделий из России
Бразилия в феврале возобновила закупки хлебобулочных изделий из России после двухмесячной паузы, выяснило РИА Новости по данным бразильской статслужбы. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T07:18+0300
2026-03-11T07:18+0300
бизнес
экономика
россия
бразилия
италия
польша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868195610.jpg?1773202717
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Бразилия в феврале возобновила закупки хлебобулочных изделий из России после двухмесячной паузы, выяснило РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, в прошлом месяце бразильские компании ввезли российскую выпечку на 13,7 тысячи долларов. В последний раз поставки осуществлялись в ноябре 2025 года, их сумма составила 16,8 тысячи долларов. При этом годом ранее - в феврале 2025 года поставок не было. Больше всего в феврале Бразилия закупила выпечку из Италии (26% от всех поставок), Польши (20,8%) и Португалии (6,6%). Доля России составила менее 1% в корзине импортных хлебобулочных изделий.
бразилия
италия
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, бразилия, италия, польша
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, ИТАЛИЯ, ПОЛЬША
07:18 11.03.2026
 
Бразилия возобновила закупки хлебобулочных изделий из России

Бразилия возобновила закупки хлебобулочных изделий из России после двухмесячной паузы

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Бразилия в феврале возобновила закупки хлебобулочных изделий из России после двухмесячной паузы, выяснило РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, в прошлом месяце бразильские компании ввезли российскую выпечку на 13,7 тысячи долларов. В последний раз поставки осуществлялись в ноябре 2025 года, их сумма составила 16,8 тысячи долларов.
При этом годом ранее - в феврале 2025 года поставок не было.
Больше всего в феврале Бразилия закупила выпечку из Италии (26% от всех поставок), Польши (20,8%) и Португалии (6,6%). Доля России составила менее 1% в корзине импортных хлебобулочных изделий.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯБРАЗИЛИЯИТАЛИЯПОЛЬША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала