В районе удара ВСУ по Брянску перекрыли движение

2026-03-11T08:33+0300

БРЯНСК, 11 мар – ПРАЙМ. Движение перекрыто в районе удара ВСУ по Брянску, общественный транспорт пустили по измененным маршрутам, рассказала пресс-служба городской администрации. "В связи с последствиями теракта ВСУ перекрыто движение транспорта… Автобусы, которые курсировали в этом направлении, изменили маршрут", - говорится в сообщении ведомства. Кроме автобусов, изменены и маршруты нескольких брянских троллейбусов. Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли по Брянску ракетный удар, по официальным данным, погибли шесть человек и 37 пострадали.

