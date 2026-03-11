https://1prime.ru/20260311/bryansk-868196905.html
В районе удара ВСУ по Брянску перекрыли движение
2026-03-11T08:33+0300
БРЯНСК, 11 мар – ПРАЙМ. Движение перекрыто в районе удара ВСУ по Брянску, общественный транспорт пустили по измененным маршрутам, рассказала пресс-служба городской администрации. "В связи с последствиями теракта ВСУ перекрыто движение транспорта… Автобусы, которые курсировали в этом направлении, изменили маршрут", - говорится в сообщении ведомства. Кроме автобусов, изменены и маршруты нескольких брянских троллейбусов. Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли по Брянску ракетный удар, по официальным данным, погибли шесть человек и 37 пострадали.
