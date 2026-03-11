Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ядерный ответ". На Западе пришли в ужас от зверств ВСУ в Брянске
https://1prime.ru/20260311/bryansk-868222431.html
"Ядерный ответ". На Западе пришли в ужас от зверств ВСУ в Брянске
"Ядерный ответ". На Западе пришли в ужас от зверств ВСУ в Брянске - 11.03.2026, ПРАЙМ
"Ядерный ответ". На Западе пришли в ужас от зверств ВСУ в Брянске
Армандо Мема, представитель партии "Альянс свободы", в соцсети X выразил порицание за нападение ВСУ на Брянск и вовлечение НАТО в конфликт с Россией. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T23:01+0300
2026-03-11T23:02+0300
общество
мировая экономика
киев
брянск
запад
всу
нато
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_68d8be1a3baecde4330c4233c7c927eb.jpg
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Армандо Мема, представитель партии "Альянс свободы", в соцсети X выразил порицание за нападение ВСУ на Брянск и вовлечение НАТО в конфликт с Россией. "Украинская атака на Брянск с использованием ракет Storm Shadow является крупным шагом в эскалации опосредованной войны против России. Киевский режим продолжает политику втягивания Североатлантического альянса в прямое противостояние с Россией в надежде, что это позволит избежать поражения", — написал он. Согласно его мнению, Киев для своих ударов применяет западное вооружение, что может вызвать ответные действия. "Россия может ответить ядерным ударом в соответствии с обновлённой ядерной доктриной, но пока этого не сделала, так как борется не с украинским народом, а с киевским режимом", — подчеркнул политик. В то же время, Европа продолжает негативные действия в отношении Москвы, отметил Мема. Это приводит мир к грани новой, непредсказуемой эскалации между НАТО и Россией, заключил он. ВСУ недавно нанесли удар по Брянску британскими ракетами Storm Shadow. Погибли шесть человек, а 42 были ранены. Следственный комитет признал произошедшее терактом, и в регионе объявили 11 марта днем траура. Киев принял ответственность за теракт. В связи с этим, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация осуждает атаки на гражданские объекты и мирных жителей. Storm Shadow — малозаметные крылатые ракеты воздушного базирования, разработанные Британией и Францией. Их дальность составляет от 250 до 560 километров, и они запускаются с самолетов. Лондон передает их ВСУ с 2023 года. Киев применял Storm Shadow для атак на территории ДНР, Курской и Белгородской областей.
киев
брянск
запад
общество , мировая экономика, киев, брянск, запад, всу, нато, оон
Общество , Мировая экономика, Киев, БРЯНСК, ЗАПАД, ВСУ, НАТО, ООН
23:01 11.03.2026 (обновлено: 23:02 11.03.2026)
 
"Ядерный ответ". На Западе пришли в ужас от зверств ВСУ в Брянске

Мема: атака ВСУ на Брянск знаменует собой колоссальную эскалацию

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Украинские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Армандо Мема, представитель партии "Альянс свободы", в соцсети X выразил порицание за нападение ВСУ на Брянск и вовлечение НАТО в конфликт с Россией.
"Украинская атака на Брянск с использованием ракет Storm Shadow является крупным шагом в эскалации опосредованной войны против России. Киевский режим продолжает политику втягивания Североатлантического альянса в прямое противостояние с Россией в надежде, что это позволит избежать поражения", — написал он.
Согласно его мнению, Киев для своих ударов применяет западное вооружение, что может вызвать ответные действия.
"Россия может ответить ядерным ударом в соответствии с обновлённой ядерной доктриной, но пока этого не сделала, так как борется не с украинским народом, а с киевским режимом", — подчеркнул политик.
В то же время, Европа продолжает негативные действия в отношении Москвы, отметил Мема. Это приводит мир к грани новой, непредсказуемой эскалации между НАТО и Россией, заключил он.
ВСУ недавно нанесли удар по Брянску британскими ракетами Storm Shadow. Погибли шесть человек, а 42 были ранены. Следственный комитет признал произошедшее терактом, и в регионе объявили 11 марта днем траура.
Киев принял ответственность за теракт. В связи с этим, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация осуждает атаки на гражданские объекты и мирных жителей.
Storm Shadow — малозаметные крылатые ракеты воздушного базирования, разработанные Британией и Францией. Их дальность составляет от 250 до 560 километров, и они запускаются с самолетов. Лондон передает их ВСУ с 2023 года.
Киев применял Storm Shadow для атак на территории ДНР, Курской и Белгородской областей.
 
ОбществоМировая экономикаКиевБРЯНСКЗАПАДВСУНАТОООН
 
 
