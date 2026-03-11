"Ядерный ответ". На Западе пришли в ужас от зверств ВСУ в Брянске

https://1prime.ru/20260311/bryansk-868222431.html

МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Армандо Мема, представитель партии "Альянс свободы", в соцсети X выразил порицание за нападение ВСУ на Брянск и вовлечение НАТО в конфликт с Россией. "Украинская атака на Брянск с использованием ракет Storm Shadow является крупным шагом в эскалации опосредованной войны против России. Киевский режим продолжает политику втягивания Североатлантического альянса в прямое противостояние с Россией в надежде, что это позволит избежать поражения", — написал он. Согласно его мнению, Киев для своих ударов применяет западное вооружение, что может вызвать ответные действия. "Россия может ответить ядерным ударом в соответствии с обновлённой ядерной доктриной, но пока этого не сделала, так как борется не с украинским народом, а с киевским режимом", — подчеркнул политик. В то же время, Европа продолжает негативные действия в отношении Москвы, отметил Мема. Это приводит мир к грани новой, непредсказуемой эскалации между НАТО и Россией, заключил он. ВСУ недавно нанесли удар по Брянску британскими ракетами Storm Shadow. Погибли шесть человек, а 42 были ранены. Следственный комитет признал произошедшее терактом, и в регионе объявили 11 марта днем траура. Киев принял ответственность за теракт. В связи с этим, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация осуждает атаки на гражданские объекты и мирных жителей. Storm Shadow — малозаметные крылатые ракеты воздушного базирования, разработанные Британией и Францией. Их дальность составляет от 250 до 560 километров, и они запускаются с самолетов. Лондон передает их ВСУ с 2023 года. Киев применял Storm Shadow для атак на территории ДНР, Курской и Белгородской областей.

