Назван самый дорогой букет на 8 Марта

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Самый дорогой букет на 8 Марта был приобретен в Москве - 801 тюльпан за 199 тысяч рублей, на втором месте Ростов-на-Дону с корзиной из 101 пионовидной розы за 77,8 тысячи рублей, замыкает тройку Санкт-Петербург - аналогичная композиция обошлась в 72 тысячи рублей, выяснили для РИА Новости в маркетплейсе цветов и подарков Flowwow.
"Если говорить о самых широких жестах на 8 Марта, наиболее дорогостоящий подарок был приобретен в Москве. Пользователь купил огромную корзину из 801 тюльпана стоимостью 199 000 рублей. Впечатляющие презенты оформляли и в других городах: так, в Ростове-на-Дону за 77 777 рублей купили роскошную корзину со 101 пионовидной розой, в Санкт-Петербурге подарили похожую композицию за 72 000 рублей", - говорится в исследовании.
Отмечается, что средний чек на цветы по стране в праздничный период повысился на 15%, составив 4,5 тысячи рублей. Больше всего на праздничную композицию тратили в Центральном федеральном округе - в среднем 5,1 тысячи рублей, сохранив показатель на прошлогодней отметке. На втором месте расположился Дальневосточный федеральный округ со средним чеком 4,9 тысячи рублей. Тройку лидеров по среднему чеку замыкает Северо-Западный федеральный округ, где букеты выбирали в среднем за 4,5 тысячи рублей.
Несмотря на растущий тренд по стране, в некоторых регионах зафиксировано снижение среднего чека на цветочные композиции в марте 2026 года - в Сибирском федеральном округе средний чек составил 4 тысячи рублей (-2% в годовом выражении). Следом идет Уральский федеральный округ с показателем 3,9 тысячи рублей (-2%). Меньше всего на букет тратили жители Приволжского федерального округа: средний чек на цветы на прошедший праздник составил 3,8 тысячи рублей (-1%).
Аналитики платформы объясняют снижение среднего чека изменением потребительского поведения: клиенты все чаще выбирают наиболее доступные варианты подарков. Реагируя на этот тренд, флористы начали собирать букеты из более бюджетных составляющих.
