Парламент Чехии утвердил бюджет на 2026 год

ПРАГА, 11 мар - ПРАЙМ. Парламент Чехии в среду утвердил в третьем чтении госбюджет республики на 2026 год с дефицитом в размере около 14,7 миллиарда долларов, передает агентство ЧТК. "Палата депутатов чешского парламента утвердила в среду государственный бюджет на этот год с дефицитом в 310 миллиардов крон. В прошлом году запланированный дефицит составлял 241 миллиард крон (около 11,4 миллиарда долларов - ред.), но в итоге бюджет оказался с дефицитом в 290,7 миллиарда крон (около 13,8 миллиарда долларов - ред.). Это первый бюджет, представленный новым коалиционным правительством во главе с Андреем Бабишем", - говорится в сообщении. В ходе окончательного утверждения бюджета депутаты добавили в бюджет около 38,1 миллиона долларов на поддержку спорта. Депутаты от правящей коалиции отклонили все сто с лишним предложений оппозиции. В итоге депутаты утвердили бюджет с расходами в размере около 8,1 миллиарда долларов - больше, чем в прошлом году. Оппозиция подвергла проект бюджета критике, в основном за сокращение расходов на оборону. При этом глава минфина Алена Шиллерова заявила, что Чешская Республика никогда не тратила на оборону больше, чем потратит в этом году. За одобрение бюджета на 2026 год проголосовали все 104 присутствовавших депутата от партий правящей коалиции, против - все 88 присутствовавших представителей оппозиционных партий. Бюджетные доходы увеличиваются в этом году на примерно 1,5 миллиарда долларов и составляют почти около 100 миллиардов долларов в годовом исчислении. Расходы увеличиваются на около 4,8 миллиарда долларов и составляют около 114 миллиардов долларов. Бюджет предусматривает реальный экономический рост на уровне 2,4%. Чешский национальный банк планирует рост экономики в этом году на уровне в 2,9%. Ожидается, что средний уровень инфляции должен снизиться с прошлогодних 2,5% до 2,1%. Потребление домохозяйств, как ожидается, вырастет на 3%. Как отмечает ЧТК, одобренный парламентом бюджет вступит в силу лишь после того, как его подпишет президент республики Петр Павел, однако он заранее заявил, что, несмотря на отдельные замечания, не намерен накладывать на него вето.
22:55 11.03.2026
 
Парламент Чехии утвердил бюджет на 2026 год

Парламент Чехии утвердил бюджет на 2026 год с дефицитом в размере около $14,7 млрд

ПРАГА, 11 мар - ПРАЙМ. Парламент Чехии в среду утвердил в третьем чтении госбюджет республики на 2026 год с дефицитом в размере около 14,7 миллиарда долларов, передает агентство ЧТК.
"Палата депутатов чешского парламента утвердила в среду государственный бюджет на этот год с дефицитом в 310 миллиардов крон. В прошлом году запланированный дефицит составлял 241 миллиард крон (около 11,4 миллиарда долларов - ред.), но в итоге бюджет оказался с дефицитом в 290,7 миллиарда крон (около 13,8 миллиарда долларов - ред.). Это первый бюджет, представленный новым коалиционным правительством во главе с Андреем Бабишем", - говорится в сообщении.
В ходе окончательного утверждения бюджета депутаты добавили в бюджет около 38,1 миллиона долларов на поддержку спорта. Депутаты от правящей коалиции отклонили все сто с лишним предложений оппозиции. В итоге депутаты утвердили бюджет с расходами в размере около 8,1 миллиарда долларов - больше, чем в прошлом году.
Оппозиция подвергла проект бюджета критике, в основном за сокращение расходов на оборону. При этом глава минфина Алена Шиллерова заявила, что Чешская Республика никогда не тратила на оборону больше, чем потратит в этом году.
За одобрение бюджета на 2026 год проголосовали все 104 присутствовавших депутата от партий правящей коалиции, против - все 88 присутствовавших представителей оппозиционных партий.
Бюджетные доходы увеличиваются в этом году на примерно 1,5 миллиарда долларов и составляют почти около 100 миллиардов долларов в годовом исчислении. Расходы увеличиваются на около 4,8 миллиарда долларов и составляют около 114 миллиардов долларов.
Бюджет предусматривает реальный экономический рост на уровне 2,4%. Чешский национальный банк планирует рост экономики в этом году на уровне в 2,9%. Ожидается, что средний уровень инфляции должен снизиться с прошлогодних 2,5% до 2,1%. Потребление домохозяйств, как ожидается, вырастет на 3%.
Как отмечает ЧТК, одобренный парламентом бюджет вступит в силу лишь после того, как его подпишет президент республики Петр Павел, однако он заранее заявил, что, несмотря на отдельные замечания, не намерен накладывать на него вето.
Заголовок открываемого материала